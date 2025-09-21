טירוף בהפועל ת"א: אפשר להגיע הכי רחוק שיש

אחרי הניצחון ההרואי על בית"ר ירושלים ביום שני האחרון, הפועל תל אביב עברה עוד מבחן חשוב. החבורה של אליניב ברדה פירקה אמש (שבת) 2:6 באצטדיון י"א את מועדון ספורט אשדוד החלשה והיא חזק בצמרת עם 10 נקודות מ-12 אפשריות. במחזור הקרוב יצפה לאדומים מבחן נוסף נגד הפועל חיפה באצטדיון בלומפילד.

"הניצחון הזה לא פחות גדול מהניצחון על בית"ר", אמרו בחודורוב, "דווקא אחרי הניצחון הדרמטי ביום שני, אמרו שנהיה באופוריה ונבוא שאננים והוכחנו אחרת כמו גדולים. לנצח את אשדוד בי"א זה תמיד קשה, להבקיע חמישייה במחצית זה מראה על רעב מטורף וככה זה צריך להימשך. עד לאן נגיע? אנחנו מאמינים שאפשר להגיע הכי רחוק שיש עם החברה שנמצאים פה".

שמחה גדולה בהפועל תל אביב בעקבות הניצחון הגדול, שממשיך את הדהירה של המועדון ביחד עם אליניב ברדה. מפתיחת העונה בכל המסגרות, הקבוצה של ברדה מצליחה להפוך 4 פעמים מפיגור לניצחון. בשורות הפועל החמיאו שוב לכוכב הקבוצה סתיו טוריאל שלהטט עם שלושה בישולים ושער נהדר, כשהוא מציג את אותה היכולת מהליגה הלאומית גם בליגת העל.

ברדה: תוצאה טובה, מרשימה וחריגה

ביחד עם סתיו טוריאל בלט גם הקשר הצעיר רועי אלקוקין, שנראה מצוין מתחילת העונה ומסתמן שמדובר באחד הנכסים הגדולים של ברדה מבחינה מקצועית. "אלקוקין עושה התקדמות אדירה, פשוט כיף לראות אותו משחק", אמרו שחקנים בקבוצה. גם מור בוסקילה, שנכנס שוב כמחליף, הציג יכולת טובה מאוד בדקות ששיחק ובהפועל אהבו לראות את השינוי שהוא מביא מהספסל.

מי שנכח לראשונה במשחק של הפועל תל אביב היה הכוכב הקפריסאי לייזוס לויזו, שנחת אתמול בצהריים בישראל ויחתום היום ל-3 שנים תמורת 1.2 מיליון יורו שיעברו לאומוניה ניקוסיה. לויזיו נחת ביחד עם בני משפחה ונציגיו והתקבל בחום על ידי עשרות אוהדים, דבר שלא היה זכור בנתב"ג כמה שנים טובות מבחינת שחקן זר. הקפריסאי הצעיר כבר הספיק לחגוג עם הקהל דקות ארוכות בסיום.

לויזוס לויזו, הרכש החדש של הפועל תל אביב, ביציע (שחר גרוס)

מבחינת הפועל רואים בצירופו של לויזו הישג גדול. "אנשים לא מבינים כמה היה צריך לעשות מאחורי הקלעים כדי לצרף אותו, עד כדי מצב ששחקן צעיר בן 22 עם 40 הופעות בנבחרת ירצה לשחק רק בהפועל. אפשר לכתוב על זה סרט. לויזו שחקן שלא אמור להגיע לישראל, אבל הוא התאהב בפרויקט הזה שאנחנו בונים. עכשיו צריך שהקהל יתאהב בו וזה יקרה".

ניתן לחשוף כעת כי בין המהלכים שעשו בהפועל כדי לשכנע את לויזו להצטרף היו שיחות זום משמעותיות של המנכ"ל גיא פרימור והמאמן אליניב ברדה. בנוסף ויותר משמעותי היה שנציגי הפועל נפגשו עם לויזו ונציגיו בקפריסין וזה עשה את שלו. "היו לא מעט קבוצות שרצו את לויזו, אבל הפועל תל אביב הייתה הכי רצינית ועשו את הכל כדי שיבוא", אמרו בחודורוב.

במועדון ניסו להנחית גם מגן ימני, שיגדיל עוד יותר את התחרות. כרגע מצבת הזרים עומדת על שישה, כשהמטרה הייתה שהזר השביעי יהיה מגן והשמיני יגיע במידת הצורך בחלון ההעברות של ינואר.