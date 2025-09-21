יום ראשון, 21.09.2025 שעה 01:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
122-144מכבי ת"א1
107-134הפועל ת"א2
93-163הפועל ב"ש3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
35-33בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

בבני ריינה החליטו לקיים אימון בשבע בבוקר

עקב התבוסה להפועל פ״ת, ופתיחת העונה הרעה, הבעלים סעיד בסול הודיע כי האימון יוקדם. שחקן בקבוצה: ״לא מסוגלים לישון ועוד צריכים להתאמן מוקדם״

|
שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

בעקבות התבוסה הקשה אמש (שבת) להפועל פתח תקוה, קיבלו שחקני בני ריינה הוראה להתייצב לאימון בשעה 07:00 בבוקר. ההחלטה התקבלה על ידי הבעלים סעיד בסול, שלא היה מסוגל להבליג על התצוגה החלשה. מדובר בצעד עונשי מוכר לשחקני ריינה, שכבר בעונה הקודמת נדרשו לאימוני בוקר מוקדמים בעקבות הפסדים.

אחד השחקנים אמר: ״יש כאן כאלה שבקושי יכולים לישון אחרי התבוסה ומה שעברנו, ועוד צריכים בשבע בבוקר להגיע להתאמן. אין לנו ברירה גם אם זה לא נראה לנו. כולם כאן עם חוזים וחייבים להופיע איפה ומתי שיחליטו לנו״.

במועדון עדיין לא בטוחים אם מתכונת האימונים הזו תימשך לאורך כל השבוע, אך ברור שהקבוצה של סלובודאן דראפיץ’ נמצאת בצרות. ריינה צברה נקודה אחת בלבד מתוך 12 אפשריות, והביקורת הפנימית חריפה: ״אם לא נתעורר על החיים שלנו, כבר בינואר נמצא את עצמנו בליגה הלאומית. כל התקפה נגדנו הפכה לחצי שער. הובכנו מול הפועל פ"ת בצורה מבישה שאסור שתהיה. נהיה חייבים לקחת את עצמנו בידיים״, אמרו במועדון.

סלובודן דראפיץסלובודן דראפיץ' (חג'אג' רחאל)
