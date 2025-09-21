קיין נגיעה מניפוץ השיא הענק של רונאלדו והולאנד

הארי קיין ממשיך לכתוב היסטוריה בבאיירן מינכן ובבונדסליגה. בניצחון 1:4 על הופנהיים השלים החלוץ האנגלי שלושער ליגה תשיעי מאז הגיע לגרמניה, ובכך התקרב עוד יותר לשיאים הגדולים של הכדורגל האירופי.

קיין עומד כעת על 98 שערים ב-103 הופעות בכל המסגרות במדי באיירן, כשהוא נמצא במרחק צמד אחד בלבד משבירת השיא של כריסטיאנו רונאלדו (בריאל מדריד) וארלינג הולאנד (במנצ’סטר סיטי), שהגיעו ל-100 שערים אחרי 105 משחקים, כל אחד בקבוצתו. בנוסף, בגרמניה הוא רשם שיא אישי נוסף: 70 שערי ליגה ב-67 הופעות בלבד, הנתון הטוב ביותר אי פעם בבונדסליגה.

עוד הישג ייחודי נרשם מהנקודה הלבנה: קיין הפך לשחקן הראשון בהיסטוריה של הליגה הגרמנית שכובש את 17 הפנדלים הראשונים שלו. "זה לא פשוט כמו שזה נראה", סיפר קיין בסיום. "אנשים חושבים שזה קל ברגע שהכדור נכנס לרשת, אבל אני מתאמן הרבה ומשפר כל הזמן את הטכניקה ואת השגרה שלי. בכל פעם שהכדור מגיע לרחבה, אני מאמין שאוכל לכבוש, בין אם זה פנדל ובין אם לא".

הארי קיין חוגג (IMAGO)

על המשחק עצמו אמר: "זה היה משחק קשה. לא היינו במיטבנו במחצית הראשונה וצריך לתת קרדיט ליריבה שהקשתה עלינו. השער שלנו עזר מאוד, ובחצי השני כבר הראינו יותר מהיכולת האמיתית שלנו".

קיין אף התייחס בהומור לכינוי שהוצמד לו על ידי השדר: "כינו אותי 'האטריק קיין', אבל בבית הספר עוד כשהייתי ילד היו קוראים לי 'האטריק הארי'". במקביל לשיאיו האישיים, גם באיירן עצמה שוברת שיאים: עם 18 שערים בארבעת מחזורי הפתיחה של העונה, רשמה האלופה שיא בונדסליגה חדש לפתיחת עונה פורה ביותר.