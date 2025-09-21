"רונאלדיניו נבחר להעניק את כדור הזהב לזוכה"

עולם הכדורגל מתכונן לאחד מהערבים המצופים ביותר שלו. מחר תיאטרון שאטלה בפאריס יארח שוב את טקס כדור הזהב 2025, הפרס היוקרתי ביותר ששחקן כדורגל יכול לקבל. במהדורה שמסומנת על ידי הדו קרב בין אוסמן דמבלה ללאמין ימאל, ההודעה שפורסמה כי רונאלדיניו יהיה זה שיעניק את הגביע יכולה להתפרש כהכרעה סופית בזהות הזוכה.

על פי דיווח בתוכנית "אל פרטידאסו" של COPE, הברזילאי יקבל את הכבוד להעניק את כדור הזהב. הבחירה הזו של ‘פראס פוטבול’, הגוף המארגן של הגאלה, נועדה להשאיר את אי הוודאות עד הרגע האחרון.

רונאלדיניו שיחק בעבר גם בפאריס סן ז’רמן וגם בברצלונה, הפך לאגדה בשני המועדונים, במיוחד בקבוצה הפריזאית, שלא הרבתה להחזיק שחקנים ברמה עולמית בהיסטוריה שלה.

רונאלדיניו ודמבלה (אינסטגרם)

יתרה מכך, כדורגלן העבר הברזילאי הוא גם בן ארצו של ראפיניה, שחקן ברצלונה שנחשב כמועמד רציני לזכייה בפרס, אך נראה שמדורג במקום השני או השלישי במרוץ לכדור הזהב. בעוד שבבירת קטלוניה עוד לא איבדו תקווה, בפאריס כבר מתכוננים לחגיגה גדולה.

בבירה הצרפתית רואים בבחירה ברונאלדיניו כסוג של העברת שרביט בין אחד מהמספרים 10 המרהיבים בהיסטוריה שלהם לבין דמבלה, שגם נושא את המספר 10, שמוטלת עליו המשימה להוביל את פ.ס.ז’ לשושלת אפשרית, שהחלה בזכייה בליגת האלופות בעונה שעברה.

רונאלדיניו עצמו שיבח לאחרונה את דמבלה: "אני מאוד אוהב אותו. יש לו סגנון ברזילאי: הוא מעורר, הוא ממציא", אמר. זו אהבה הדדית, שכן גם הצרפתי הביע את הערצתו: "האליל שלי היה רונאלדיניו, בלי ספק. הוא זה שגרם לי לרצות לשחק כדורגל, לכדרר, לעשות הצגות".