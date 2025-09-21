יום חמישי, 25.09.2025 שעה 08:26
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
107-76אתלטיק בילבאו5
108-76חטאפה6
94-75אלצ'ה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
64-45אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
38-15אוביידו18
211-56מיורקה19
216-36ג'ירונה20

"סדק ביחסים": המשבר בין ויניסיוס לצ'אבי אלונסו

כוכב ריאל שלא שיחק יותר מ-78 דק' במשחק אחד העונה לא הבין את החילוף: "התסכול מהמאמן הופך לגלוי מתמיד". אלונסו: "ייתכן שהוצאתי אותו מוקדם מדי"

|
ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)
ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

ה”עימות” שנרשם ביום שבת בין ויניסיוס לבין צ’אבי אלונסו תפס כותרות גדולות בתקשורת הספרדית, לאחר הניצחון 0:2 של ריאל מדריד על אספניול בברנבאו. הדקות האחרונות של המשחק הפכו למוקד תשומת הלב, כשוויניסיוס הפגין חוסר שביעות רצון בולט מהחילוף שלו בדקה ה-77.

על פי הדיווחים, ברגע שהופיע מספרו על לוח האלקטרוני, הברזילאי זרק את בקבוק המים שהיה בידו והרים את ידיו במחאה ברורה על החלטת מאמנו. בצילומי הטלוויזיה נראתה הבעת התסכול על פניו, והוא ירד לספסל בחוסר רצון. "ויניסיוס לא הבין את החילוף ויצא כעוס", נכתב בכלי התקשורת, שהוסיפו כי השחקן אף ירד לחדר ההלבשה לפני שחזר לשבת לצד חבריו על הספסל.

ב"‏אס" ציינו כי "נפער סדק ביחסים בין ויניסיוס לצ’אבי אלונסו, והוא הפך כעת לגלוי יותר מתמיד". בספרד הזכירו גם את עיכוב המגעים להארכת החוזה של הברזילאי, וטענו כי "המשחק מול אספניול לא היה עבורו תרופה, הוא לא כבש, פספס הזדמנויות ואף פגע בקורה. מצבו מסתבך ממשחק למשחק".

ריאל מדריד מנצחת את אספניול ב0:2

הנתונים מגלים כי העונה ויניסיוס לא השלים אפילו 80 דקות באף משחק ליגה, מצב חדש עבורו אחרי שנים שבהן היה שחקן מפתח אצל קרלו אנצ’לוטי. מתוך שישה משחקים, פתח פעמיים על הספסל ושיא דקותיו עומד על 78 בלבד, במשחק הפתיחה מול אוססונה.

צ’אבי אלונסו, מצדו, לא הסתיר את המתח עם הכוכב הברזילאי, אך ניסה להסביר את החלטתו לאחר המשחק: "היום הוא חסר את השער. ייתכן שהוצאתי אותו כששיחק טוב, אולי קצת מוקדם מדי, אבל רציתי להכניס שחקנים רעננים באגפים כדי לשלוט במשחק".

צ׳אבי אלונסו (IMAGO)צ׳אבי אלונסו (IMAGO)

המאמן הוסיף: "אותו דבר קרה גם עם פרנקו מסטנטואונו. הוא שאל אותי אם אני מחליף אותו, וגם הוא יצא קצת עצבני. זה קורה לכולם. אני מרוצה מהיכולת של ויניסיוס ושל פרנקו, אבל לפעמים המשחק דורש שחקנים טריים".

כך או כך, נראה כי הסיפור של ויניסיוס בתחילת העונה תחת אלונסו הופך לאחת הסוגיות הבוערות ביותר במדריד, גם על הדשא וגם מחוצה לו.

