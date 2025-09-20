בספרד הרימו: מנור עשה את השינוי, פרץ את הסכר

כמה שהגיע למנור סולמון לשחק במדי ויאריאל, והוא הוכיח את זה היום (שבת). אחרי שני משחקים על הספסל מבלי לשחק, הישראלי עלה להופעת בכורה נגד אוססונה בדקה ה-67, ובנגיעה הראשונה שלו בכדור כשחקן במועדון הצהוב הוא בישל את ה-1:1, שבהמשך קבוצתו רשמה מהפך וניצחה 1:2.

בספרד החמיאו למנור: “סולומון החל את השינוי. ויאריאל הייתה טובה גם בלעדיו והתקרבה לשוויון מול עשרה שחקנים, אבל הוא נתן את החותמת ופרץ את הסכר”, רשמו ב’אס’. ב’מארקה’ הוסיפו: “בכורה חלומית למנור, שבנגיעה הראשונה שלו החל את השינוי”.

העיתון הבכיר חילק ציונים, כאשר הוא מחלק תמיד בפורמט של אפס כוכבים עד שלושה כוכבים, והוא לא מרבה לתת שלושה. מנור קיבל שני כוכבים, כאשר רק ארבעה שחקנים בקבוצתו קיבלו ציון דומה, ורק השוער לואיז ג’וניור קיבל שלושה עם מספר הצלות גדולות בסיום.

מנור סולומון (IMAGO)

מאמן ויאריאל, מרסליניו, לא דיבר בפרט על מנור, אך כן על המחליפים: “אלה שפתחו עשו עבודה טובה, אבל המחליפים עזרו לעשות את השינוי. יש שחקנים שלא שיחקו הרבה ותרמו, מה שהכי חשוב זה שהקבוצה ניצחה. אם השחקנים החדשים מרגישים את העידוד שהם מקבלים, אז זה יעזור להם להמשיך לתרום עוד בהמשך”.