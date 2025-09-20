יום שבת, 20.09.2025 שעה 23:04
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
122-144מכבי ת"א1
107-134הפועל ת"א2
93-163הפועל ב"ש3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
35-33בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

פרץ: המשחק הכי גדול שלי, תוצאה חסרת תקדים

מאמן הפועל פ"ת התמוגג מה-1:6 על ריינה: "היסטורי, אף אחד לא חלם על זה, אבל בשבוע הבא מלחמה מול טבריה". דראפיץ': "בסול לא יושב בנוח וזה טבעי"

|
עומר פרץ (חג'אג' רחאל)
עומר פרץ (חג'אג' רחאל)

ספק אם מישהו חשב שנקבל תוצאה כמו שקיבלנו הערב (שבת) באצטדיון גרין. הפועל פתח תקווה הגיעה כדי להתארח אצל מכבי בני ריינה, ופירקה לחלוטין את הצפוניים עם 1:6 אדיר, ובכך לגמרי התאוששה מההפסד למכבי ת”א. ריינה לעומת זאת עדיין ללא ניצחון ועם נקודה אחת מ-12 אפשריות בלבד.

מאמן המנצחת, עומר פרץ, אמר בסיום: “זה המשחק הכי גדול שלי על הבמה של ליגת העל. כיף לראות את הקבוצה שלנו. יש חבורת שחקנים מדהימה, זו תוצאה חסרת תקדים. הקבוצה הזאת טובה מאוד ותענוג לאמן אותה. משחק פנטסטי שלנו, תוצאה היסטורית מהצד שלנו. מתקדמים עם שלוש הנקודות, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לצבור נקודות בסיבוב הראשון.

עוד אמר: “צריכים להיות על הקרקע, אמנם אנחנו השגנו באמת באמת תוצאה חסרת תקדים, אבל שבוע הבא טבריה זו עוד מלחמה. אף אחד לא פילל ל-1:6, אף אחד לא פילל, אף אחד לא חלם, אבל זה כדורגל, בגלל זה אנחנו אוהבים את המשחק הזה, דברים יכולים לקרות. יש לנו אופי של קבוצה, חבר'ה שבאמת עובדים כל יום מחדש, תענוג לאמן אותם ותענוג לראות את זה מסביב”.

שחקני הפועל פ"ת חוגגים (חגשחקני הפועל פ"ת חוגגים (חג'אג' רחאל)

בצד המובס, סלובודאן דראפיץ’ אמר בסיום: “אני מנסה לראות כל הזמן מה לעשות ואיך. היינו צריכים להוציא הרבה יותר. צריך לבדוק איך קיבלנו עד עכשיו 15 גולים שלא שייכים לליגה הזאת. האופציות בספסל לא היו נוחות. סעיד בסול לא יושב בנוח וזה טבעי. אני רוצה להאמין שזו ריצת מרתון .יש לנו נקודה מ-12, זה אסור שיקרה”.

סלובודן דראפיץסלובודן דראפיץ' (חג'אג' רחאל)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */