פרץ: המשחק הכי גדול שלי, תוצאה חסרת תקדים

ספק אם מישהו חשב שנקבל תוצאה כמו שקיבלנו הערב (שבת) באצטדיון גרין. הפועל פתח תקווה הגיעה כדי להתארח אצל מכבי בני ריינה, ופירקה לחלוטין את הצפוניים עם 1:6 אדיר, ובכך לגמרי התאוששה מההפסד למכבי ת”א. ריינה לעומת זאת עדיין ללא ניצחון ועם נקודה אחת מ-12 אפשריות בלבד.

מאמן המנצחת, עומר פרץ, אמר בסיום: “זה המשחק הכי גדול שלי על הבמה של ליגת העל. כיף לראות את הקבוצה שלנו. יש חבורת שחקנים מדהימה, זו תוצאה חסרת תקדים. הקבוצה הזאת טובה מאוד ותענוג לאמן אותה. משחק פנטסטי שלנו, תוצאה היסטורית מהצד שלנו. מתקדמים עם שלוש הנקודות, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לצבור נקודות בסיבוב הראשון.

עוד אמר: “צריכים להיות על הקרקע, אמנם אנחנו השגנו באמת באמת תוצאה חסרת תקדים, אבל שבוע הבא טבריה זו עוד מלחמה. אף אחד לא פילל ל-1:6, אף אחד לא פילל, אף אחד לא חלם, אבל זה כדורגל, בגלל זה אנחנו אוהבים את המשחק הזה, דברים יכולים לקרות. יש לנו אופי של קבוצה, חבר'ה שבאמת עובדים כל יום מחדש, תענוג לאמן אותם ותענוג לראות את זה מסביב”.

שחקני הפועל פ"ת חוגגים (חג'אג' רחאל)

בצד המובס, סלובודאן דראפיץ’ אמר בסיום: “אני מנסה לראות כל הזמן מה לעשות ואיך. היינו צריכים להוציא הרבה יותר. צריך לבדוק איך קיבלנו עד עכשיו 15 גולים שלא שייכים לליגה הזאת. האופציות בספסל לא היו נוחות. סעיד בסול לא יושב בנוח וזה טבעי. אני רוצה להאמין שזו ריצת מרתון .יש לנו נקודה מ-12, זה אסור שיקרה”.