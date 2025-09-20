"מה המטרה שלנו? קודם כל לנצח את הפועל חיפה"

איזה משחק נהדר קיבלנו הערב (שבת). הפועל תל אביב הציגה לנו את אחד מהמשחקים הגדולים שיכולים להיות השנה, הם אמנם נקלעו לפיגור כבר אחרי דקה אחת בלבד, אך השלימו מהפך גדול וניצחו 2:6 ענק את מ.ס אשדוד.

אליניב ברדה סיכם: “איך גורמים לזה להמשיך? זאת השאלה שהייתה לנו אחרי המשחק נגד בית”ר י-ם ובאמת נקלענו לפיגור אחרי 13 שניות, אבל ידענו לחזור. אנחנו ארבעה משחקים נקלענו לפיגור, חזרנו אליהם, אנחנו צריכים לשים לזה דגש, המשחק הוא לא מחצית אחת, מחצית שנייה היה 1:1 ואנחנו רוצים לנצח גם אותה, אנחנו נחשוב על הדברים ונראה איך נבוא טובים יותר למשחק הבא.

“אנחנו מביאים שחקנים במקום שצריכים להביא ולייצר תחרות, הולכים לעונה ארוכה, יש פציעות, הרחקות, שחקנים שהולכים לנבחרות. יש שחקנים שהיו ביציע ומחכים להזדמנות שלהם, גם במשחקים הבאים זה יהיה ככה, צריך לבחור את השחקנים הטובים ביותר וכולם צריכים להיות מקצועניים ולחכות להזדמנות שלהם”.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים עם שיקו (שחר גרוס)

המאמן המשיך: “עבדנו, השארנו את השלד משנה שעברה, אז יש שחקנים שיודעים איך ששיחקנו, גם אם הם לא בהרכב אז הם מבינים את השיטה והמערכים. הוספנו המון איכות והמון תחרות כדי לייצר פה אימונים ברמה גבוהה ואף שחקן לא יכול להוריד רגל מהגז או להיות זחוח בעמדה שלו, כי יהיה מישהו אחר שיתפוס את המקום שלו. החתמה נוספת? בוא נראה, אם נצטרך להודיע על משהו אז נודיע. המטרות? בגדול המטרה זה לנצח את הפועל חיפה”.

רועי אלקוקין אמר: “אני שם לב לדברים האלה, אני עובד קשה באימונים. ברדה? עובד איתי באימונים, אנחנו עושים סיומות ואני מראה לו שאני יודע להצטרף מקו שני, ואם צריך אחורה אז אחורה ואם צריך קדימה אז קדימה. הלאומית? זה דבר שעוזר, קיבלתי הזדמנות, לפני שנתיים הייתי מושאל וזה עזר לי לקבל דקות, קיבלתי בזכות הלאומית את ההזדמנות שלי.

“אנחנו בהפועל ת”א תמיד מחבקים תחרות, ידענו שתהיה תחרות חזקה וכל שחקן שיבוא לעזור זה טוב לנו. המטרה שלנו? אנחנו מסתכלים ממשחק למשחק, ככה אנחנו עובדים על זה וזה מה שברדה משדר לנו, אם זה אחרי בית”ר שחגגנו, אז ישר הכל חדש וגם הגול שספגנו והמחצית הזאת”.

רועי אלקוקין ושחקני הפועל תל אביב חוגגים (שחר גרוס)

השחקן המשיך: “יש לנו באמת אופי חזק ואנחנו מדברים על זה בנינו בקבוצה, זה דבר שאנחנו עובדים עליו, אנחנו לא אמורים לספוג גולים מוקדם, צריכים לשפר את זה. איזו הפועל ת”א נראה? חזקה יותר, אינטנסיבית שרצה כל הזמן, שואפת לנצח ומסתכלת לכל קבוצה בלבן של העיניים, לא מפחדת מאף אחד”.

חיים סילבס: ”אין מה להסביר יותר מדי, אין על מה לשים את האצבע, הגולים היו לא מובנים לי, אנחנו קיבלנו שתי סטירות לחי חזקות מאוד בשבוע האחרון, צריך להסתכל על הדברים, להיכנס לעומק ולשפר את הקבוצה, הדבר היחידי שאני מתנחם בו זה שזה מחזור רביעי, תהיה פה קבוצה טובה יותר ואנחנו נסדר את הדברים, אין לי יותר מדי מילים.

“אמרתי לשחקנים במחצית את האמת, שההרגשה היא גרועה אבל יש עוד מחצית שלמה לשחק, ואם תהיה בדיכאון כשאתה עולה לדקות האחרונות אז זה לא הסוף, צריך לשחק על הכבוד. שיחקנו כמה שיותר כדי למזער את ההשפלה, אין מה להגיד יותר מדי. אני לא מתכוון לראות משהו אחר ממה שאתם ראיתם, יש לי המון עבודה ואני לא יכול לשים דגש על הגנה או התקפה, כולם מבינים את הסיטואציה, כולם מקצועניים ומבינים שיש בעיה, בטח בשבוע האחרון, וזו העבודה שלי ושל הצוות, להפוך את אשדוד לקבוצה טובה יותר”.

חיים סילבס (שחר גרוס)

המאמן המשיך: “האם נראה עוד החתמות? בערב כזה מאוד קל לזרוק את הדברים לאוויר, שיבואו שחקנים או משהו, אבל יש פה שחקנים שיכולים להיות טובים יותר, קבוצה שתהיה טובה יותר, אם יש שחקן שיכול לבוא לעזור אז זה עוזר, אבל יש פה סגל שאפשר לעבוד איתו וצריך להיות יותר טוב, בטח ובטח ממה שראיתם היום”.

ניר ביטון: ”תחושה לא טובה, תקופה מאכזבת מאוד, אבל עונה ארוכה, זה מרתון ולא ספרינט, אנחנו צריכים להיות יותר מחויבים אחד כלפי השני, טעויות זה חלק מהמשחק, אם זה אני, שחקן אחר, לא משנה מי, אסור לנו להיראות ככה, להתפרק ככה, גם מול מכבי חיפה וגם היום, זה היה קל וממש כואב.

“מה קרה אחרי הגול? שילוב של כמה דברים, אנחנו אחרי שבוע קשה עם ה-5:1 למכבי חיפה, הכדורגל לא בתקופה טובה אז הכל הולך נגדך, כל טעות שלך אתה תחטוף, יש תקופות שהולך פחות טוב והכדור לא נכנס, והיום הכל נכנס נגדנו, אין לי כל כך מה להגיד.

שחקני מ.ס אשדוד (שחר גרוס)

“אין יותר מדי מה לעשות, לבוא ולצרוח ולהעיף את חדר ההלבשה זה לא מה שיעזור, צריך להישאר מאוחדים, להישאר ביחד, להאמין בכולם, להאמין במערכת וכמו שאמרתי, בסוף זה משחק רביעי ויש עונה ארוכה, צריך להתרומם מהר ולעשות חשבון נפש כל אחד עם עצמו, אנחנו ביחד בזה, מפסידים ביחד ומנצחים ביחד”.