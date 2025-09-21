בנזמה העלה סרטון בו הוא מבצע עבירת תנועה?

קרים בנזמה, אחד הכדורגלנים המפורסמים בעולם, ידוע לא רק בזכות יכולותיו על המגרש אלא גם בשל חיבתו המוצהרת למכוניות יוקרה. הבעלות שלו על רכבים כמו רולס־רויס גוסט, פרארי פורוסאנגווה ולמבורגיני רוולטו ממחישה את אורח חייו הנוצץ ואת חיבתו לכלי רכב יוצאי דופן. ברשתות החברתיות הוא מרבה לשתף את 75 מיליון עוקביו בסרטונים ותמונות המשלבים בין אהבתו למכוניות לבין פרטי חייו האישיים.

לאחרונה העלה בנזמה בעצמו סרטון שבו הוא נוהג באחת ממכוניותיו המרהיבות תוך כדי האזנה למוזיקה (צפו בסרטון). בסרטון נראה שהוא אינו ממוקד לחלוטין בכביש, אלא מסיט את מבטו שוב ושוב הצידה ומטה, מה שעורר תגובות רבות מצד גולשים ואוהדים שציפו לראות אותו נוהג בזהירות יתרה.

הצילום מעלה שאלה ברורה: במה עסוק הכוכב הצרפתי בידו הימנית ובמבטו? התמונות אינן מספקות תשובה חד־משמעית, אך הערכות הגולשים הן שבנזמה מחזיק את הטלפון הנייד שלו, אולי קורא הודעות או מחפש שיר אחר ברשימת ההשמעה שלו. גם אם מדובר בפעולה קצרה, היא מסוכנת ובלתי חוקית ברוב המדינות.

קארים בנזמה ואחד מהרכבים היותר נוצצים שלו - הבוגאטי שירון (אינסטגרם)

בספרד, למשל, מאז 21 במרץ 2022 נקבע כי החזקת טלפון ביד בזמן נהיגה – אפילו ללא שליחת הודעות – גוררת קנס של 200 אירו ושלילת 6 נקודות רישיון. החמרה זו באה בעקבות עלייה בתאונות דרכים הקשורות לשימוש בטלפון הנייד בזמן נהיגה, והיא נחשבת אגב מהצעדים המחמירים באירופה.

אולם בנזמה כבר איננו בריאל מדריד מאז 2023, אלא בערב הסעודית, שם משטרת התנועה המקומית – המכונה מורור – מפעילה מערך אכיפה שונה. לצד שוטרי תנועה מוצבים בכבישים מערכות מצלמות מתקדמות, הידועות בשם "סהיר", שמנטרות מהירות, עצירה ברמזורים ושימוש בטלפונים ניידים בזמן נהיגה.

לפי החוק הסעודי, התנהגות כמו זו שתועדה אצל בנזמה נחשבת ל"חסרת אחריות" ועשויה להוביל לקנסות שבין 500 ל־900 ריאל סעודי – סכום המקביל לכ־125 עד 225 אירו. עבור כדורגלן בסדר הגודל של בנזמה מדובר אמנם בטיפה בים, אך החוק אינו מסתכם בכסף בלבד.

בנזמה. בסוף זה יכול להגיע לאובדן רישיון (רויטרס)

בנוסף לקנס, החוק הסעודי מחיל מערכת נקודות ייחודית. כל נהג מתחיל את השנה ההיג'רית עם 18 נקודות שאותן הוא יכול "לבזבז" על עבירות תנועה. אובדן 18 נקודות בפעם הראשונה במהלך אותה שנה גורר שלילת רישיון לשלושה חודשים. אם הנהג עובר עבירות שמביאות לאובדן 18 נקודות בפעם השנייה באותה שנה – השלילה מוכפלת לשישה חודשים.

במקרה שבו נהג מאבד 18 נקודות בפעם השלישית באותה שנה היג'רית, הוא נשלל מרישיונו למשך שנה שלמה. מדובר במערכת סנקציות שמצד אחד נראית גמישה יותר מהמקובל באירופה, אך מצד שני יוצרת מדרג ברור של עונשים והחמרות.

גם לכך יש חריג: אם נהג מאבד את רישיונו בפעם הרביעית, החוק מחייב אותו להנפיק מחדש רישיון נהיגה אם ירצה לשוב לנהוג. כלומר, לא מדובר רק בהשהיית הרישיון אלא בתהליך חידוש מלא שדורש מבחנים ותהליכים בירוקרטיים, מה שמוסיף ממד מרתיע.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור האזור המוטורי? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את האזור המוטורי. נתראה בכתבה הבאה