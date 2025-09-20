טבאס: לא נאסור הכנסת דגלי פלסטין למגרשים

נשיא הליגה הספרדית, חאבייר טבאס, התייחס לשאלות הנוגעות למחאות הקשורות למצב בעזה והבהיר כי דגלי פלסטין לא ייאסרו במגרשים. עם זאת, הדגיש טבאס כי כל ביטוי חייב להתבצע "בסדר, בלי לשבש את קיום המשחקים", והוסיף כי עצירת תחרויות היא כבר עניין אחר.

במהלך השתתפותו באירוע תרבותי בתיאטרון קלדרון בוויאדוליד, אמר טבאס: "צריך לכבד כל דבר שנעשה במסגרת הסדר. מה שקורה בעזה קשה מאוד לצפייה, אבל הספורט חייב להימשך, ובעיקר אסור שיתרחשו פעולות שעלולות לשתק אותו".

טבאס נשאל גם על האפשרות שקבוצות ספרדיות יתמודדו בעתיד מול יריבות מישראל במסגרת אירופית. לדבריו, אלו משחקים שאינם תלויים בליגה עצמה אלא בגופים חיצוניים, אך הבהיר כי כאשר יגיע הרגע, ההחלטות תהיינה מורכבות. "כולנו מקווים שלפחות תהיה מציאות שבה האוכלוסייה לא תסבול", אמר.

בליגה הספרדית משחק גם הישראלי מנור סולומון, שהצטרף העונה לוויאריאל, והסוגיה מעוררת עניין נוסף סביב היחס למשחקים בעלי גוון פוליטי או בין-לאומי ואיך האוהדים בספרד יתייחסו אליו.

הנשיא ציין גם את משחק הידידות שייערך ב־14 באוקטובר בין נבחרות ספרד ובולגריה בוויאדוליד, וציין כי עצם העובדה שהעיר מארחת משחק בין-לאומי גם כשהקבוצה המקומית משחקת בליגה השנייה "אינה עניין כלכלי אלא החלטה מתבקשת".