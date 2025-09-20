אמורים הפך לבדיחה: ה-3-4-3 היחיד שעובד בעיר

התקופה הקשה של מנצ'סטר יונייטד תחת המאמן רובן אמורים הפכה למושא ללעג, כשהפעם אפילו האוטובוסים בעיר הצטרפו. חברת ההימורים "פאדי פאואר" פרסמה קמפיין סאטירי על אוטובוס מקומי, עם הכיתוב: "ה-3-4-3 היחיד שעובד במנצ'סטר", כשהכוונה היא לקו האוטובוס 343 שפועל בעיר, ולא למערך של המאמן הפורטוגלי.

אמורים רשם את פתיחת העונה הגרועה ביותר של המועדון בפרמייר ליג מזה 33 שנה, עם ארבע נקודות בלבד בארבעה משחקים וניצחון אחד שהושג בדקה האחרונה מול ברנלי. בנוסף, יונייטד הודחה מהגביע הליגה על ידי גרימסבי מהליגה הרביעית, מה שהותיר לה העונה רק את הליגה והגביע האנגלי, לאחר שגם לא העפילה לאירופה.

הלחץ סביב עתידו של אמורים הולך וגובר, כשחלק מהאוהדים כבר מתחילים לפקפק אם עליו להישאר בתפקיד. למרות זאת, המאמן מתעקש שלא לוותר על שיטת ה-3-4-3 שלו, על אף קריאות נרחבות לעבור למערך של ארבעה שחקני הגנה. "אני לא הולך לשנות", הבהיר אחרי ההפסד בדרבי למנצ'סטר סיטי. "אם ארצה לשנות את הפילוסופיה שלי, אשנה. אם לא, תצטרכו לשנות את האיש".

רובן אמורים (IMAGO)

אמורים הוסיף: "אני מאמין בדרך שלי ואשחק בדרך שלי עד שארצה לשנות. המסר שלי לאוהדים הוא שאתן הכול, תמיד עם מחשבה על טובת המועדון. השאר לא תלוי בי. כל עוד אני כאן, אעשה את המקסימום. אני רוצה מאוד לנצח משחקים".

עם זאת, מומחים ואוהדים ממשיכים לבקר אותו. רוי קין, קפטן העבר של יונייטד, אמר בשידור ב"סקיי ספורטס": "המאמן מתעקש ולא זז מהמערך שלו, אבל אולי השחקנים עצמם לא מאמינים בזה. נאמר לנו שהוא צריך הכנה, שחקנים שלו, השקיעו מעל 200 מיליון ליש”ט, אז מתי נראה סימנים שזה עובד?"

ב-19:30 תפגוש יונייטד את צ'לסי בפרמייר ליג. היא מדורגת כרגע במקום ה-14 בטבלה, אחרי שסיימה את העונה שעברה במקום ה-15.