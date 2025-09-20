יום שישי, 26.12.2025 שעה 09:26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

הצביעו: איך ייגמרו משחקי הערב בליגת העל?

האם הפועל ת"א תמשיך במומנטום ותנצח באשדוד? האם בית"ר ירושלים תתאושש מול ק"ש? וגם: האם מכבי ת"א תמשיך לדהור והאם נתניה תשיג נקודות ראשונות?

|
דור מיכה מנסה לעצור את עמית למקין (רדאד ג'בארה)
דור מיכה מנסה לעצור את עמית למקין (רדאד ג'בארה)

רגע לפני ראש השנה, המחזור הרביעי בליגת העל ייצא לדרך הערב (שבת) עם כמה משחקים לוהטים, במוקד – הפועל תל אביב תתארח ב-19:45 אצל מ.ס אשדוד, בית”ר ירושלים תארח ב-20:00 את עירוני קריית שמונה ומכבי תל אביב תארח באותה השעה את הפועל ירושלים. כמו כן, מכבי נתניה תארח את עירוני טבריה (20:00) ובני ריינה את הפועל פתח תקווה (19:45).

כעת, זה הזמן שלכם לענות על כל השאלות הבוערות בערוץ הוואטספ של ONE: האם הפועל תל אביב תמשיך בכושר הנפלא שלה ותנצח את מ.ס אשדוד? מכבי נתניה תשיג נקודות ראשונות העונה מול טבריה? מכבי תל אביב תישאר מושלמת ותנצח את הפועל ירושלים? והאם בית"ר ירושלים תתאושש מההפסד להפועל תל אביב ותנצח את עירוני קריית שמונה? הצביעו

