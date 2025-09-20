היחס לניצחון של הפועל י-ם על מכבי ת"א: פי 14

המחזור הרביעי בליגת העל בכדורגל ייפתח הערב (שבת) עם מספר משחקים נהדרים, כאשר בליגה הספרדית ריאל מדריד תארח את אספניול, ואתם יכולים לעשות מכל זה כסף.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן

הפועל תל אביב תתארח ב-19:45 אצל מ.ס אשדוד והיא פייבוריטית עם יחס של פי 1.7 לניצחון. הקבוצה מעיר הנמל זכתה ליחס של פי 4.2 לניצחון ביתי, בעוד היחס לתיקו הוא פי 3.5.

מכבי תל אביב תארח ב-20:00 את הפועל ירושלים והיא כמובן פייבוריטית ברורה עם יחס של פי 1.1 לניצחון. ניצחון ירושלמי יזכה את המנחשים האמיצים ביחס של פי 14, בעוד תיקו יהיה שווה להם יחס של פי 7.7.

בית”ר ירושלים תארח באותה השעה את עירוני קריית שמונה והיא פייבוריטית עם יחס של פי 1.45 לניצחון. ניצחון של הצפוניים יהיה שווה למנחשים יחס של פי 5.2, ותיקו יחס של פי 4.4.

בלה ליגה, ריאל מדריד תארח ב-17:15 את אספניול והיא כמובן פייבוריטית ברורה עם יחס של פי 1.15 לניצחון. ניצחון של הקבוצה מברצלונה יעניק למנחשים האמיצים יחס של פי 11, בעוד תיקו יהיה שווה להם יחס של פי 6.2.