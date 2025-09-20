יום שבת, 20.09.2025 שעה 10:07
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

היחס לניצחון של הפועל י-ם על מכבי ת"א: פי 14

ב'Winner' קבעו: ניצחון של הצהובים שווה פי 1.1, תיקו פי 7.7. וגם: מ.ס אשדוד מול הפועל ת"א, בית"ר ירושלים מול ק"ש וריאל מדריד מול אספניול

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)

המחזור הרביעי בליגת העל בכדורגל ייפתח הערב (שבת) עם מספר משחקים נהדרים, כאשר בליגה הספרדית ריאל מדריד תארח את אספניול, ואתם יכולים לעשות מכל זה כסף.

הפועל תל אביב תתארח ב-19:45 אצל מ.ס אשדוד והיא פייבוריטית עם יחס של פי 1.7 לניצחון. הקבוצה מעיר הנמל זכתה ליחס של פי 4.2 לניצחון ביתי, בעוד היחס לתיקו הוא פי 3.5.

מכבי תל אביב תארח ב-20:00 את הפועל ירושלים והיא כמובן פייבוריטית ברורה עם יחס של פי 1.1 לניצחון. ניצחון ירושלמי יזכה את המנחשים האמיצים ביחס של פי 14, בעוד תיקו יהיה שווה להם יחס של פי 7.7.

בית”ר ירושלים תארח באותה השעה את עירוני קריית שמונה והיא פייבוריטית עם יחס של פי 1.45 לניצחון. ניצחון של הצפוניים יהיה שווה למנחשים יחס של פי 5.2, ותיקו יחס של פי 4.4.

בלה ליגה, ריאל מדריד תארח ב-17:15 את אספניול והיא כמובן פייבוריטית ברורה עם יחס של פי 1.15 לניצחון. ניצחון של הקבוצה מברצלונה יעניק למנחשים האמיצים יחס של פי 11, בעוד תיקו יהיה שווה להם יחס של פי 6.2.

