העימות בין המאמן למנהל המקצועי סביב גלוך

“אם מאמן אייאקס לא משתמש בשחקני רכש שעלו 15 או 20 מיליון אירו, מדובר בבזבוז הון, ואייאקס לא יכולה להרשות זאת לעצמה, לא מבחינה כלכלית ולא מבחינה מקצועית. מאמן שלא נותן לשחקנים כאלה הזדמנות, זה לא אייאקס”, כך ביקרו בהולנד את המאמן ג’ון הייטינחה בהקשר לספסולו של אוסקר גלוך.

הייטינחה היה מודע לאמירות של המנהל המקצועי קרוס וקבע קווים ברורים לקראת משחק הצמרת מול פ.ס.וו ביום ראשון. "אני מחליט על ההרכב. אחרי המשחק מול אינטר דיברתי בהרחבה עם אלכס. אנחנו מדברים על הכל ובוחנים מה הכי טוב עבור הקבוצה. המונח 'השמדת הון' לא נאמר".

הייטינחה לא רוצה לחשוף אם גלוך יפתח בהרכב מול פ.ס.וו. "בסופו של דבר, כל החבר'ה האלה יתרמו לאייאקס. אני מסתכל על הקבוצה. יש לנו הרבה שחקנים טובים, ואני בוחן את ההרכב וגם קצת המשכיות ועקביות. עם זאת, יש שחקנים שפשוט לא יכולים לשחק 90 דקות שלוש פעמים בשבוע".

ג'ון הייטינחה (IMAGO)

“העימות מול אינטר מוקדם יותר השבוע הותיר חותם באמסטרדם. אפילו התפתחו ויכוחים סוערים סביב הנושא באצטדיון יוהאן קרויף ארנה”, ניתחו בהולנד. בעיתון ‘דה טלחרף’ פורסמה כתבה מקיפה על הימים האחרונים של אייאקס. “המשחק מול אינטר העלה בעיקר שאלות בקרב האוהדים על חוליית הקישור. מדוע למשל אוסקר גלוך וראול מורו לא שותפו?”

דריסן הציג בפני הייטינחה את הדברים הללו ביום שישי, ובהולנד מספרים שהיו חילופי דברים נוקבים. השאלה כעת היא מה יקרה עם גלוך ומורו, וגם עם קספר דולברג. הישראלי עלה 15 מיליון אירו, הספרדי 11 מיליון והדני 10. "בסופו של דבר, הם יתרמו את תרומתם לאייאקס", אמר הייטינחה. אוהדי אייאקס ברשתות החברתיות הפנו קריאה דחופה במיוחד לגלוך ולמורו: "תגישו בקשת העברה מיד ותוודאו שאתם עוזבים את הליצן הזה".