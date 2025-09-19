קמארה בראיון: היה לי קשה מול האלנד ודיבאלה

מוחמד עלי קמארה, בלמה החדש של מכבי תל אביב, לא נזקק לזמן רב כדי להפוך לשחקן מפתח במערך של ז’ארקו לאזטיץ’. הבלם בן ה-28 חתם בקיץ על חוזה לשלוש עונות עם האלופה, ובקדנציה השנייה שלו בכדורגל הישראלי, אחרי שהופיע בעבר במדי הפועל רעננה, הוא מציג יכולת שממקמת אותו כאחד מהבלמים הבולטים בליגת העל.

בריאיון לאתר הרשמי של הצהובים סיפר קמארה על התחושות מאז חזר לישראל: ״מהרגע הראשון הרגשתי קבלה וחום מצד כולם כאן, וזה נתן לי המון אנרגיות. מבחינתי זה הבסיס להצליח ולהיות מאושר בקבוצה. כשחתמתי לראשונה בישראל ברעננה זה היה הצעד הראשון שלי בקריירה המקצוענית, והתחושות כאן תמיד היו מיוחדות בשבילי״.

על סגנון המשחק שלו הסביר: ״מעולם לא חיפשתי להיות מנהיג, זה פשוט חלק ממי שאני. כשאני על הדשא המטרה שלי ברור - לנצח בכל משחק. זה בא באופן טבעי, בלי לחשוב על זה יותר מדי״.

מוחמד עלי קמארה (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

כשנשאל על היריבים הקשים ביותר שפגש בקריירה, קמארה הזכיר שמות מהטופ העולמי: ״פאולו דיבאלה היה אתגר אדיר. הוא כבש מולנו שלוש פעמים תוך חצי שעה, ואני עצמי הורחק באותו משחק. גם מול ארלינג הולאנד זה היה קשה מאוד, הוא אחד השחקנים החזקים והמסוכנים בעולם, המשחק מולו היה פיזי ברמות״.

לקראת המשך העונה, הבלם הציב מטרה ברורה: ״שמירה על האליפות היא היעד המרכזי שלנו. כולם יודעים כמה הליגה חשובה, ובמיוחד אחרי הזכייה של מכבי בעונה שעברה נעשה הכל כדי להגן על התואר. הכישרון של הסגל הוא יתרון גדול, אבל המפתח האמיתי מבחינתי הוא עבודה יומיומית קשה ומחויבות״.