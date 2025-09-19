בעשרה שחקנים: נווה שאנן גברה על מגדל העמק

רגע לפני כניסת חג ראש השנה, הבא עלינו לטובה, התקיים לו המחזור השלישי בליגה א' צפון. אתמול (חמישי) נשר טירה השיגו ניצחונות מול טירת הכרמל ואחי נצרת. היום (שישי) התקיימו להם שלושה משחקים נוספים, כאשר מכבי נווה שאנן, העולה החדשה, גברה 1:2 על הפועל מגדל העמק, זאת ב-10 שחקנים בלבד.

ביתר המשחקים, הפועל ע. באקה אל גרבייה הביסה 0:3 את מכבי נוג'ידאת מהתחתית. אום אל פאחם גברה 1:2 על עראבה. בראשון (21/09) הפועל בית שאן תארח את מכבי אתא ביאליק. המשחקים של הפועל בני מוסמוס – הפועל עירוני כרמיאל והפועל אום אל פאחם – מ.כ. צעירי טמרה נדחו בעקבות סגירת אצטדיון 'השלום' באום אל פאחם, זאת ל-30 יום.

הפועל מגדל העמק – מכבי נווה שאנן 2:1

לאחר 53 דקות משחק, העולה החדשה, נווה שאנן, נותרה ב-10 שחקנים נוכח הרחקתו של באסל עותמאן. זה לא הפריע לחבר'ה של עומרי ביטון להשיג את מלוא הנקודות, הרי שמגדל העמק בפתיחת עונה לא מרשימה בכלל. שערים של עומק מחאג'נה ומחמוד תלס קבעו את תוצאת המשחק. אביב כהן צימק בדקה ה-87 וכבש השער הראשון העונה למגדל העמק בליגה.

הפועל טירת הכרמל – עירוני נשר 1:0

הפסד שני העונה לעולה החדשה, אותה מאמן חנא פרהוד, שכך או כך לא עמד על הקווים, נוכח הרחקתו בבית הדין המשעתי. אם לא די בהפסד הלא נעים והשני ברציפות, מבחינתה של טירת הכרמל, הרי שמשה גולן החמיץ בעיטת עונשין מ-11 מטרים. לנשר העניק הניצחון ספיר רזון, בדקה ה-87 להתמודדות, שער שני ברציפות מבחינתו ושער ניצחון נוסף שמביא לקבוצתו של ברוך סער.

מ.ס. טירה – מכבי אחי נצרת 0:1

אחרי צמד הפסדים לברשאן ושחקניו, הגיע העת לנצח והפעם – נגד אחת משתי המוליכות שהשיגו שש נקודות בצמד המחזורים הראשונים. זה היה קשה, הרי שעלאא סאיג ואחי נצרת לא פראיירים, אבל הרכש החדש של טירה, אחמד מצרי, היה במקום הנכון ובזמן הנכון כשקבע הוא 0:1 בדקה ה-89 להתמודדות. התחלה חדשה לטירה, פגיעה קלה בכנף למכבי אחי נצרת.

יתר משחקי המחזור

הפועל ע. באקה אל גרבייה – מכבי נוג'ידאת אחמד 0:3 (הבקיעו לבאקה אל גרבייה: פראס תלחמי, מוחמד רביע וסלים עמאש).

הפועל עירוני עראבה – צעירי אום אל פאחם 2:1 (הבקיע לעראבה: עודאי שלאעטה; הבקיעו לאום אל פאחם: בן לוי וראבאל דהאמשה).

הפועל בית שאן – מכבי אתא ביאליק (21/09, בית שאן, 19:00).

הפועל בני מוסמוס – הפועל עירוני כרמיאל (טרם נקבע).

הפועל אום אל פאחם – מ.כ. צעירי טמרה (טרם נקבע).