 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
15 13-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

בעשרה שחקנים: נווה שאנן גברה על מגדל העמק

המחזור ה-3 בליגה א' צפון: שחקניו של עומרי ביטון ממשיכים ביכולת הטובה לאחר עלייתם מליגה ב'. באקה הביסה 0:3 את נוג'ידאת, טירת הכרמל ללא נקודות

|
שחקני נווה שאנן חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני נווה שאנן חוגגים (חג'אג' רחאל)

רגע לפני כניסת חג ראש השנה, הבא עלינו לטובה, התקיים לו המחזור השלישי בליגה א' צפון. אתמול (חמישי) נשר טירה השיגו ניצחונות מול טירת הכרמל ואחי נצרת. היום (שישי) התקיימו להם שלושה משחקים נוספים, כאשר מכבי נווה שאנן, העולה החדשה, גברה 1:2 על הפועל מגדל העמק, זאת ב-10 שחקנים בלבד.

ביתר המשחקים, הפועל ע. באקה אל גרבייה הביסה 0:3 את מכבי נוג'ידאת מהתחתית. אום אל פאחם גברה 1:2 על עראבה. בראשון (21/09) הפועל בית שאן תארח את מכבי אתא ביאליק. המשחקים של הפועל בני מוסמוס – הפועל עירוני כרמיאל והפועל אום אל פאחם – מ.כ. צעירי טמרה נדחו בעקבות סגירת אצטדיון 'השלום' באום אל פאחם, זאת ל-30 יום.

הפועל מגדל העמק – מכבי נווה שאנן 2:1

לאחר 53 דקות משחק, העולה החדשה, נווה שאנן, נותרה ב-10 שחקנים נוכח הרחקתו של באסל עותמאן. זה לא הפריע לחבר'ה של עומרי ביטון להשיג את מלוא הנקודות, הרי שמגדל העמק בפתיחת עונה לא מרשימה בכלל. שערים של עומק מחאג'נה ומחמוד תלס קבעו את תוצאת המשחק. אביב כהן צימק בדקה ה-87 וכבש השער הראשון העונה למגדל העמק בליגה.

שחקני נווה שאנן (חגשחקני נווה שאנן (חג'אג' רחאל)
שחקני מגדל העמק (חגשחקני מגדל העמק (חג'אג' רחאל)
עומרי ביטון (חגעומרי ביטון (חג'אג' רחאל)
משה ויצמן (חגמשה ויצמן (חג'אג' רחאל)
שחקני מגדל העמק ונווה שאנן בפתיחה (חגשחקני מגדל העמק ונווה שאנן בפתיחה (חג'אג' רחאל)
מחמוד תלס בפעולה (חגמחמוד תלס בפעולה (חג'אג' רחאל)
נסים אבו יונס (חגנסים אבו יונס (חג'אג' רחאל)
שאדי פאהום בפעולה (חגשאדי פאהום בפעולה (חג'אג' רחאל)
מוחמד גב׳ארין (חגמוחמד גב׳ארין (חג'אג' רחאל)
ליאב זלקינד קולט (חגליאב זלקינד קולט (חג'אג' רחאל)
שחקני נווה שאנן חוגגים (חגשחקני נווה שאנן חוגגים (חג'אג' רחאל)

הפועל טירת הכרמל – עירוני נשר 1:0

הפסד שני העונה לעולה החדשה, אותה מאמן חנא פרהוד, שכך או כך לא עמד על הקווים, נוכח הרחקתו בבית הדין המשעתי. אם לא די בהפסד הלא נעים והשני ברציפות, מבחינתה של טירת הכרמל, הרי שמשה גולן החמיץ בעיטת עונשין מ-11 מטרים. לנשר העניק הניצחון ספיר רזון, בדקה ה-87 להתמודדות, שער שני ברציפות מבחינתו ושער ניצחון נוסף שמביא לקבוצתו של ברוך סער.

מ.ס. טירה – מכבי אחי נצרת 0:1

אחרי צמד הפסדים לברשאן ושחקניו, הגיע העת לנצח והפעם – נגד אחת משתי המוליכות שהשיגו שש נקודות בצמד המחזורים הראשונים. זה היה קשה, הרי שעלאא סאיג ואחי נצרת לא פראיירים, אבל הרכש החדש של טירה, אחמד מצרי, היה במקום הנכון ובזמן הנכון כשקבע הוא 0:1 בדקה ה-89 להתמודדות. התחלה חדשה לטירה, פגיעה קלה בכנף למכבי אחי נצרת.

יתר משחקי המחזור

הפועל ע. באקה אל גרבייה – מכבי נוג'ידאת אחמד 0:3 (הבקיעו לבאקה אל גרבייה: פראס תלחמי, מוחמד רביע וסלים עמאש).

הפועל עירוני עראבה – צעירי אום אל פאחם 2:1 (הבקיע לעראבה: עודאי שלאעטה; הבקיעו לאום אל פאחם: בן לוי וראבאל דהאמשה).

הפועל בית שאן – מכבי אתא ביאליק (21/09, בית שאן, 19:00).

הפועל בני מוסמוס – הפועל עירוני כרמיאל (טרם נקבע).

הפועל אום אל פאחם – מ.כ. צעירי טמרה (טרם נקבע).

