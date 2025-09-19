פרץ של שמחה: קריית גת גברה על שמשון ת"א

רגע לפני כניסתו של חג ראש השנה הבא עלינו לטובה, התקיים לו המחזור השלישי בליגה א' דרום. אתמול (חמישי) בית"ר יבנה והפועל אזור נפרדו ב-0:0. היום (שישי) התקיימו יתר משחקי המחזור, כאשר מכבי קריית גת גברה 0:1 על שמשון פזטל תל אביב. סתיו אלימלך חיבר ניצחון ראשון, יחד עם יבנה, כשרשמו 1:2 על מ.ס. דימונה.

ביתר המשחקים, מ.כ. כפר סבא, הפועל מרמורק, הפועל ניר רמת השרון ומכבי קריית מלאכי השאירו הנקודות אצלם. בית"ר נורדיה ירושלים, מ.כ. ירמיהו חולו, מכבי עירוני אשדוד ומ.כ. ירושלים חזרו הביתה ללא נקודות. טירה, אחרי צמד הפסדים השיגה נקודהנ מול הפועל הרצליה, שלא נראית טוב מתחילת העונה, בשונה משנה שעברה, כשסיימה בפלייאוף העליון.

מכבי קריית גת – שמשון פזטל תל אביב 0:1

משחק די שוויוני הסתיים משער של בחור צעיר בשם עידן פרץ, שאת יום הולדתו ה-20 יחגוג בחודש דצמבר הקרוב. שמשון פחתה עם ראובן טרקו על הקווים, הרי שחי אבייב מורחק. קבוצתו עמדה לא רע ואף מספר כדורים חלפו מעל ראשו של אלמוג מלול והגיעו גם לידיו. בן רייכרט השלים 65 דקות משחק, אליאור משלי נפצע בדקה ה-50 והוחלף. שמשון ללא נקודות וללא שער זכות עדיין.

בן רייכרט הודף את ליעד רמות (יונתן גינזבורג)

ריף מסיקה (יונתן גינזבורג)

רז שטיין (יונתן גינזבורג)

עידן פרץ מודה לאל על שער ניצחון (יונתן גינזבורג)

אביעד שילוח מורה על הנקודה (רדאד ג'בארה)

מ.ס. דימונה – מכבי יבנה 2:1

האקס, שרון אביטן, לא יכול היה מול סתיו אלימלך ושחקניו היום, על אף שרצה לחזור הביתה בשמחה. יבנה, ללא דובב גבאי, הפצוע, ניצחה לאחר שהראתה אופי, בזכות שארים של לירן אלמליח והראל בן אבי, שעלה מהספסל. ירדן אבוחצירה, קפטן דימונה, איזן זמנית התוצאה. דימונה עם שני הפסדים כבר, יבנה עם ניצחון ליגה ראשון העונה.

בית"ר נורדיה ירושלים – מ.כ. כפר סבא 1:0

הקבוצה של זוהר קמינצקי החזיקה מעמד במשך 59 דקות משחק, אז הגיע שער של ליאב שבת, שהחזיר את הירוקים מהשרון הביתה עם ניצחון חשוב, שני ברציפות. הירושלמים לא ביזו עצמם והראו רוח לחימה, אבל זה לא הספיק. הרכש החדש בכפר סבא, רוסן קוזניצוב, נכנס כמחליף בדקה ה-77 להתמודדות.

יתר משחקי המחזור

בית"ר יבנה – הפועל אזור 0:0

הפועל מרמורק – מ.כ. ירמיהו חולון 0:1 (הבקיע למרמורק: ינאי דוד)

הפועל הרצליה – מ.כ. צעירי טירה 2:2 (הבקיעו להרצליה: יהב חיו חמו וירין מוגרבי; הבקיעו לטירה: ליאל כהן ובראא קאסם)

מכבי קריית מלאכי – מ.כ. ירושלים 1:2 (הבקיעו לקריית מלאכי: נאור כהן ואופק שליו; הבקיע לירושלים: יואב ליברוס)

מכבי עירוני אשדוד – הפועל ניר רמת השרון 1:0 (הבקיע לרמת השרון: טוודרוס דמלאש)