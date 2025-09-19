יום שישי, 26.12.2025 שעה 04:17
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

פרץ של שמחה: קריית גת גברה על שמשון ת"א

המחזור ה-3 בליגה א' דרום: עידן פרץ, בוגר מחלקת הנוער של מ.ס. אשדוד, הביא לרומן זולו ניצחון בדקה ה-95. רמת השרון השיגה נקודות ראשונות העונה

|
שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)
שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)

רגע לפני כניסתו של חג ראש השנה הבא עלינו לטובה, התקיים לו המחזור השלישי בליגה א' דרום. אתמול (חמישי) בית"ר יבנה והפועל אזור נפרדו ב-0:0. היום (שישי) התקיימו יתר משחקי המחזור, כאשר מכבי קריית גת גברה 0:1 על שמשון פזטל תל אביב. סתיו אלימלך חיבר ניצחון ראשון, יחד עם יבנה, כשרשמו 1:2 על מ.ס. דימונה.

ביתר המשחקים, מ.כ. כפר סבא, הפועל מרמורק, הפועל ניר רמת השרון ומכבי קריית מלאכי השאירו הנקודות אצלם. בית"ר נורדיה ירושלים, מ.כ. ירמיהו חולו, מכבי עירוני אשדוד ומ.כ. ירושלים חזרו הביתה ללא נקודות. טירה, אחרי צמד הפסדים השיגה נקודהנ מול הפועל הרצליה, שלא נראית טוב מתחילת העונה, בשונה משנה שעברה, כשסיימה בפלייאוף העליון.

מכבי קריית גת – שמשון פזטל תל אביב 0:1

משחק די שוויוני הסתיים משער של בחור צעיר בשם עידן פרץ, שאת יום הולדתו ה-20 יחגוג בחודש דצמבר הקרוב. שמשון פחתה עם ראובן טרקו על הקווים, הרי שחי אבייב מורחק. קבוצתו עמדה לא רע ואף מספר כדורים חלפו מעל ראשו של אלמוג מלול והגיעו גם לידיו. בן רייכרט השלים 65 דקות משחק, אליאור משלי נפצע בדקה ה-50 והוחלף. שמשון ללא נקודות וללא שער זכות עדיין.

בן רייכרט הודף את ליעד רמות (יונתן גינזבורג)בן רייכרט הודף את ליעד רמות (יונתן גינזבורג)
ריף מסיקה (יונתן גינזבורג)ריף מסיקה (יונתן גינזבורג)
רז שטיין (יונתן גינזבורג)רז שטיין (יונתן גינזבורג)
עידן פרץ מודה לאל על שער ניצחון (יונתן גינזבורג)עידן פרץ מודה לאל על שער ניצחון (יונתן גינזבורג)
אביעד שילוח מורה על הנקודה (רדאד גאביעד שילוח מורה על הנקודה (רדאד ג'בארה)

מ.ס. דימונה – מכבי יבנה 2:1

האקס, שרון אביטן, לא יכול היה מול סתיו אלימלך ושחקניו היום, על אף שרצה לחזור הביתה בשמחה. יבנה, ללא דובב גבאי, הפצוע, ניצחה לאחר שהראתה אופי, בזכות שארים של לירן אלמליח והראל בן אבי, שעלה מהספסל. ירדן אבוחצירה, קפטן דימונה, איזן זמנית התוצאה. דימונה עם שני הפסדים כבר, יבנה עם ניצחון ליגה ראשון העונה.

בית"ר נורדיה ירושלים – מ.כ. כפר סבא 1:0

הקבוצה של זוהר קמינצקי החזיקה מעמד במשך 59 דקות משחק, אז הגיע שער של ליאב שבת, שהחזיר את הירוקים מהשרון הביתה עם ניצחון חשוב, שני ברציפות. הירושלמים לא ביזו עצמם והראו רוח לחימה, אבל זה לא הספיק. הרכש החדש בכפר סבא, רוסן קוזניצוב, נכנס כמחליף בדקה ה-77 להתמודדות. 

יתר משחקי המחזור

בית"ר יבנה – הפועל אזור 0:0

הפועל מרמורק – מ.כ. ירמיהו חולון 0:1 (הבקיע למרמורק: ינאי דוד)

הפועל הרצליה – מ.כ. צעירי טירה 2:2 (הבקיעו להרצליה: יהב חיו חמו וירין מוגרבי; הבקיעו לטירה: ליאל כהן ובראא קאסם)

מכבי קריית מלאכי – מ.כ. ירושלים 1:2 (הבקיעו לקריית מלאכי: נאור כהן ואופק שליו; הבקיע לירושלים: יואב ליברוס)

מכבי עירוני אשדוד – הפועל ניר רמת השרון 1:0 (הבקיע לרמת השרון: טוודרוס דמלאש)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */