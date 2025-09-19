הפועל ראשל״צ הביסה את ב״ש במחזור הפתיחה

עונת המשחקים החדשה בליגת ווינר בכדוריד יצאה היום (שישי) לדרך, שבוע בלבד אחרי שהפועל ראשון לציון הניפה את גביע ווינר שופטים. האלופה הדרימה לבאר שבע וחזרה עם ניצחון אדיר 30:48 על מ.כ באר שבע – נתון הכיבוש וההפרש הגבוה ביותר שנרשם במחזור פתיחה בשנים האחרונות.

גם מכבי G City ראשון לציון פתחה ברגל ימין עם 29:36 על הפועל קרית אונו, בעוד שמחזיקת גביע המדינה הפועל אשדוד נאלצה להזיע כדי לגבור 28:29 על העולה החדשה, מכבי עירוני רחובות. המחזור יושלם ביום ראשון עם שני מפגשים מסקרנים: רמת השרון מול יובלים חולון (19:00, אורנים), ומכבי תל אביב מול נס ציונה (19:30, תיכונט).

הפועל אשדוד – מכבי עירוני רחובות 28:29

אשדוד, מחזיקת הגביע, פגשה את רחובות ששבה לליגה אחרי ארבע שנים. רחובות פתחה בסערה ועלתה ל־1:5 מהיר, אך אשדוד התאוששה והשוותה ל־8:8 בזכות איתי סויסה. השוער האיסלנדי סבנביורן פטורסון אף כבש שער ממגרש שלם בדרך למהפך. במחצית השנייה היתרון של אשדוד צמח, אך הדקות האחרונות היו מותחות: רחובות התקרבה לשוויון, פטורסון עצר פעמיים קריטיות וחמש שניות לסיום החטיאה רחובות הזדמנות להשוות. המצטיין: נריה עובד עם 10 שערים לרחובות.

האלופה במופע כוח: מ.כ באר שבע – הפועל ראשל"צ 48:30

ב"ש עוד הובילה 1:4 בפתיחה, אך האלופה התעשתה, סגרה את המחצית הראשונה ביתרון 16:23 וברחה לחלוטין במחצית השנייה. 14 שחקנים שונים כבשו לזכות הפועל ראשל"צ, שהציגה סקור יוצא דופן. ב"ש חסרה את שוערה שגיא בוניס שנפצע בתאונת דרכים, והתקשתה לעמוד בקצב. אסף שרון בלט עם 9 שערים, בן גונן הוסיף 8.

הפועל קרית אונו – מכבי ראשל"צ 36:29

מכבי ראשון לציון שלטה לכל אורך הדרך מול אונו, שבנתה סגל צעיר ורענן. נדב ניזרי כיכב עם 9 שערים אצל האורחת, נמניה סקורוביץ' הוליך את אונו עם 9 שערים משלו.

במשחק אימון נוסף גברה בני הרצליה על נבחרת העתודה 28:33.

משחקי המחזור הבא (שישי, 19.9):

חולון – מכבי תל אביב.

עירוני רחובות – רמת השרון.

מכבי ראשל"צ – הפועל אשדוד.

הפועל ראשל"צ – הפועל קרית אונו.

בני הרצליה – מ.כ באר שבע.

נס ציונה תהיה חופשית ותפגוש את נבחרת העתודה למשחק אימון.

כדוריד נשים: גמר גביע הליגה – האלופה מול מחזיקת הגביע

במקביל, נערכו חצאי גמר גביע הליגה לנשים ע"ש רונית שטייגר, שהולידו גמר מרתק בין האלופה מכבי הארזים ר"ג לבין מחזיקת גביע המדינה בנות הרצליה (חמישי, בהרצליה).

הארזים ניצחו 31:35 את הפועל אשדוד בזכות 7 שערים של שיר גבזה ו-11 עצירות של מריאנה שאלימובה. בנות הרצליה גברו 20:25 על הפועל ראשל"צ, בהובלת דיאנה צ'רויאקובה (8 שערים) וברונה קאמבוים שסיפקה 18 עצירות.