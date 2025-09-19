הפועל עכו הודיעה על צירופו של רועי שוקרני

הפועל עכו מכוונת גבוה. אחרי ארבעה משחקים הקבוצה הצליחה אמנם להשיג רק חמש נקודות בארבעה מחזורים, אך במועדון ממשיכים להחתים שחקנים עם ניסיון בליגת העל, במטרה להגיע לשם, כשהיום (שישי), הודיעה הקבוצה על החתמתו של רועי שוקרני בן ה-35 שהגיע מבני ריינה.

צחי נקש, נשיא המועדון, אמר לאחר החתימה: “אנחנו עם יד על הדופק תמיד וערים למען הצלחת הקבוצה. אני שמח על הצטרפותו של רועי שוקרני אלינו. מדובר בשחקן עם ניסיון רב ואיכותי שיכול להוסיף לנו הרבה במרכז השדה ויכול לתרום רבות לקבוצה”.

שמוליק אמירה, מנכ"ל המועדון, הצטרף לדבריו: “שמח שרועי הצטרף אלינו לקבוצה ומביא את היכולת על המגרש ומהווה דוגמה לשחקנים הצעירים. אני בטוח שהוא יהיה חלק בהצלחת המועדון לעונה הקרובה”.

רועי שוקרני (חג'אג' רחאל)

רועי שוקרני דיבר לאחר החתימה: “אני נרגש ומצפה להתחיל פרק חדש במועדון. יש כאן סגל איכותי ואני מאמין שביחד נוכל להתמודד על המטרות שהוצבו. אני כאן כדי לתרום, להילחם על כל כדור, ולהוביל את הקבוצה להישגים”.