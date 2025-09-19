יום ראשון, 21.09.2025 שעה 20:20
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
103-84הפועל כפר שלם1
100-54הפועל ראשל"צ2
96-84עירוני מודיעין3
87-104מ.ס כפר קאסם4
73-74מכבי פ"ת5
72-54מכבי הרצליה6
74-44הפועל כפ"ס7
63-94מ.ס קריית ים8
54-44הפועל עכו9
44-34בני יהודה10
47-54הפועל ר"ג11
38-24הפועל רעננה12
28-64הפועל חדרה13
111-64מכבי יפו14
17-14הפועל עפולה15
09-34הפועל נוף הגליל16

הפועל עכו הודיעה על צירופו של רועי שוקרני

יביא איתו ניסיון. הקשר הוותיק ירד לליגה הלאומית אחרי שהגיע מבני ריינה, בה שיחק בשנתיים האחרונות. נקש: "מדובר בשחקן עם ניסיון שיכול להוסיף"

|
צחי נקש ורועי שוקרני (הפועל עכו)
צחי נקש ורועי שוקרני (הפועל עכו)

הפועל עכו מכוונת גבוה. אחרי ארבעה משחקים הקבוצה הצליחה אמנם להשיג רק חמש נקודות בארבעה מחזורים, אך במועדון ממשיכים להחתים שחקנים עם ניסיון בליגת העל, במטרה להגיע לשם, כשהיום (שישי), הודיעה הקבוצה על החתמתו של רועי שוקרני בן ה-35 שהגיע מבני ריינה.

צחי נקש, נשיא המועדון, אמר לאחר החתימה: “אנחנו עם יד על הדופק תמיד וערים למען הצלחת הקבוצה. אני שמח על הצטרפותו של רועי שוקרני אלינו. מדובר בשחקן עם ניסיון רב ואיכותי שיכול להוסיף לנו הרבה במרכז השדה ויכול לתרום רבות לקבוצה”.

שמוליק אמירה, מנכ"ל המועדון, הצטרף לדבריו: “שמח שרועי הצטרף אלינו לקבוצה ומביא את היכולת על המגרש ומהווה דוגמה לשחקנים הצעירים. אני בטוח שהוא יהיה חלק בהצלחת המועדון לעונה הקרובה”.

רועי שוקרני (חגרועי שוקרני (חג'אג' רחאל)

רועי שוקרני דיבר לאחר החתימה: “אני נרגש ומצפה להתחיל פרק חדש במועדון. יש כאן סגל איכותי ואני מאמין שביחד נוכל להתמודד על המטרות שהוצבו. אני כאן כדי לתרום, להילחם על כל כדור, ולהוביל את הקבוצה להישגים”.

