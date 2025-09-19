סוכמה העברת לויזו מאומוניה להפועל תל אביב

כשחלון ההעברות בישראל עוד רגע נסגר, בהפועל תל אביב פועלים במהרה על מנת לסגור את הסגל, כשהעברתו של שחקן אומוניה ניקוסיה, לויזוס לויזו, סוכמה כשהוא צפוי לנחות כבר מחר (שבת) בישראל.

שני הצדדים למעשה סיכמו על העסקה מבחינת כלל תנאיה, כשלקבוצתו הנוכחית יהיו גם אחוזים ממכירה עתידית. התנאים ייחתמו בשעות הקרובות, כשהאדומים ישלמו עבורו 1.1 מיליון אירו בעוד שלויזו יחתום על חוזה לשלוש עונות.

לויזו גדל באומוניה ופרט להשאלה להירנביין ב-2024, לא עזב אותה. בעונה הנוכחית הספיק לרשום שני שערים ושלושה בישולים בשבעה משחקים. בעונה שעברה הקיצוני רשם שמונה שערים וחמישה בישולים ב-39 משחקים. בנבחרת קפריסין יש ללויזו שני שערים ב-42 הופעות.