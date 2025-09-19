יום שישי, 19.09.2025 שעה 15:54
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

סוכמה העברת לויזו מאומוניה להפועל תל אביב

שחקן הקבוצה הקפריסאית עתיד לנחות בישראל כבר מחר ולערוך מבדקים רפואיים לקראת חתימה תמורת 1.1 מיליון אירו, כשלקבוצתו הנוכחית יהיו אחוזי מכירה

לויזוס לויזו (IMAGO)
לויזוס לויזו (IMAGO)

כשחלון ההעברות בישראל עוד רגע נסגר, בהפועל תל אביב פועלים במהרה על מנת לסגור את הסגל, כשהעברתו של שחקן אומוניה ניקוסיה, לויזוס לויזו, סוכמה כשהוא צפוי לנחות כבר מחר (שבת) בישראל.

שני הצדדים למעשה סיכמו על העסקה מבחינת כלל תנאיה, כשלקבוצתו הנוכחית יהיו גם אחוזים ממכירה עתידית. התנאים ייחתמו בשעות הקרובות, כשהאדומים ישלמו עבורו 1.1 מיליון אירו בעוד שלויזו יחתום על חוזה לשלוש עונות.

לויזו גדל באומוניה ופרט להשאלה להירנביין ב-2024, לא עזב אותה. בעונה הנוכחית הספיק לרשום שני שערים ושלושה בישולים בשבעה משחקים. בעונה שעברה הקיצוני רשם שמונה שערים וחמישה בישולים ב-39 משחקים. בנבחרת קפריסין יש ללויזו שני שערים ב-42 הופעות.

