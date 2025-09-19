השחקניות שזויפו ולא חתמו הוסרו מסגל רמה"ש

ההתאחדות לכדורגל הורתה לבקרה התקציבית להסיר מסגל קבוצת הנשים של רמת השרון בליגת העל את שמותיהן של שש שחקניות, לאחר שנחשף כי זויפו בדיקותיהן הרפואיות והחוזים שלהן. מדובר באחת הפרשות החמורות שנראו בכדורגל המקומי, הכוללת היבטים פליליים של ממש.

בתוכנית "שיחת היום" של ONE נחשפה לראשונה הפרשה: כדי לעמוד בתקנון ההתאחדות, המחייב הצגת סגל של 15 שחקניות, ברמת השרון דאגו לרשום שש שחקניות, חמש מהן פרשו ממשחק מזמן, ושחקנית נוספת, אריאל אפשטיין, משחקת בכלל בקולג' בארה"ב.

בפועל, רמת השרון רשמה שחקניות ששיחקו בעבר בקבוצה, אך כיום אינן פעילות. מדובר בעדן ברזל, עמר בן יאיר, מיקה דביר, מאיה מנור ואליה אילת. כולן אישרו בשיחה עם "שיחת היום" כי לא חתמו על חוזה לעונה הקרובה, לא עברו בדיקות רפואיות ואף פרשו מזמן מכדורגל.

שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)

משרד החקירות של ההתאחדות בוחן את המקרה, שכולל זיוף בדיקות רפואיות, זיוף חוזים ורישום שחקניות שלא באמת לוקחות חלק בפעילות. בהתאחדות לכדורגל מגדירים את האירוע כאחת הפרשות החמורות ביותר שהתרחשו בכדורגל הישראלי, עם חשד להיבטים פליליים ברורים.

ברמת השרון מאז התפוצצה הפרשה בחרו לשתוק ולא מגיבים, אך ראש העירייה יצחק רוכברגר הגיב ואמר ל-ONE: “ככל שזה נכון הנושא לא יעבור לסדר היום. אין לזה מקום”.