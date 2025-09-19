יום שישי, 19.09.2025 שעה 15:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

אחרי אימון אחד: חלאילי תורגל בהרכב של ריינה

ג'אבר נפצע ובספק, אז שדו הוסט לעמדת המגן השמאלי והמושאל הטרי מחיפה תורגל ב-11 לקראת הפועל פ"ת מחר ב-19:45. במועדון לא הגיעו לסיכום על ארזי

|
איאד חלאילי (עמרי שטיין)
איאד חלאילי (עמרי שטיין)

כדורגלן מכבי חיפה עד אתמול (חמישי) איאד חלאילי ערך היום את אימון הבכורה בקבוצתו החדשה מכבי בני ריינה לקראת הפועל פ”ת מחר (19:45). חלאילי במהלך האימון תורגל בהרכב על חשבון עבדאאלה ג'אבר שנפצע תוך כדי האימון ובספק גדול למשחק. ג'אבר נטש את האימון וספק גדול אם יהיה בסגל.

חלאילי תורגל על חשבון שדו שהוסט לתפקיד המגן השמאלי במקום ג’אבר. הזר עמנואל בנדה תורגל לראשונה במקום פיראס אבו עקל. בריינה רוצים מאוד להתחזק בעוד שחקן ישראלי עד תום מועד העברות, ביום ראשון. עם עמית ארזי ממכבי חיפה היו מגעים, אבל הצדדים לא הגיעו לסיכום בעיקר בגלל הנושא הכספי.

רועי שוקרני חתם בהפועל עכו ורגע לפני שעזב אמר ל-ONE: “תחושות של פספוס כי הייתי יכול לעזור לריינה והוכחתי את זה בכל משחק שפתחתי, אבל אני עם הפנים קדימה לעזור לעכו במטרה שלה לעלות ליגה”.

ההרכב המשוער: גד עמוס, איאד חוטבא, מילאדין סטיבאנוביץ’, נבו שדו, עאיד חבשי, אלקסה פייץ’, עמנואל בנדה, סער פדידה, מוחמד שכר, אנטוניו ספר ואיאד חלאילי.

סלובודאן דראפיץסלובודאן דראפיץ' (חג'אג' רחאל)
