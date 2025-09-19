אין ספק שמכבי תל אביב עברה מהפכה של ממש בעונה האחרונה, שחקנים משמעותיים עזבו את הצהובים, אך אלה ידעו להתגבר ורשמו רכשים מרשימים. אחד מהם הוא מוחמד עלי קמארה, הבלם שהגיע מיאנג בויז והשתלהב נהדר, כשכעת העניק ראיון ראשון בארץ.

“המילה האהובה עליי בעברית? זה מסובך כי יש לי הרבה, פתח הבלם והמשיך: “אני מעדיף את ‘הכל בסדר’, זה נשמע טוב, ‘שמאלה’, ‘ימינה’, ‘בוקר טוב’, תמיד כשאני מגיע לחדר ההלבשה, אני צריך להגיד ‘בוקר טוב’ לכולם, ככה שזה גם נחמד. מהיום הראשון שלי פה קיבלו אותי מאוד יפה וזה נתן לי הרבה אנרגיות, זה המפתח להיות שמח ולהצליח בקבוצה”.

הבלם נזכר גם בקדנציה הראשונה שלו בארץ: “כשהייתי צעיר והגעתי לישראל בפעם הראשונה, זה היה החוזה המקצועני הראשון שלי, הרגשתי ממש ממש טוב פה, כך שאת האנרגיות האלו אני לא אשכח לעולם. להיות מנהיג זאת אף פעם לא הייתה הכוונה שלי, אני תמיד מתנהג אותו הדבר ומנסה להיות מי שאני כל הזמן, אם אני יכול לעזור לקבוצה בדרך כלשהי, אני עושה זאת בטבעיות. זה לא במחשבות שלי לנסות להיות מנהיג, כל מה שאני עושה זה באופן טבעי ובהרגשה טובה.

מוחמד עלי קמארה עם המדים החדשים (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

“אני חושב שהדבר היחיד שאנשים לא יודעים עליי זה שיש לי אישיות שונה מחוץ למגרש, כשאני חמוץ למגרש אני בחור רגיל, אני מחייך הרבה, מדבר עם כולם, תמיד שמח. כשאני עולה על הדשא זה שונה כי אני רוצה לנצח בכל משחק, אז אני שונה, לוקח כל דבר ברצינות. השחקן שהיה לי הכי קשה להתמודד איתו? מבחינתי זה פאולו דיבאלה, היה לנו משחק נגד יובה ואחרי 30 דקות הוא היה עם שלושער, ולצערי הייתה פעולה שעשיתי וקיבלתי צהוב שני ושוב זה היה הוא שעמד מולי, כך שזה היה משחק קשה מאוד עבורי”.

קמארה דיבר גם על המפגש שהיה לו עם ארלינג הולאנד: “כולם יודעים שהוא אחד החלוצים הטובים בעולם ולא קל לשחק נגדו, הוא דחף אותי קצת, אני דחפתי אותו, היה משחק קשה ופיזי, אבל זה הכדורגל. הליגה מאוד חשובה שלנו בגלל שבעונה שעברה מכבי זכתה באליפות, אז אנחנו רוצים לעשות הכל כדי להשאיר את התואר בבית, אבל זה לא יהיה קל, אנחנו חייבים לעבוד קשה בשביל זה, ככה שלדעתי, המפתח עבור מכבי, הוא לא רק להחזיק שחקנים כישרוניים, חייבים תמיד לעבוד קשה ולנסות להשתפר בכל יום באימונים.

מסע"ת מכבי ת"א לקראת הפועל ירושלים

“האוהדים שלנו ממש טובים, הם תמיד נותנים 100 אחוזים של כוח לשחקנים בקבוצה, וזה גם מה שאנחנו מצפים, אנחנו שמחים שהם תמיד פה בשבילנו והם תמיד שם כדי לדחוף אותנו, זה לא משנה מה קורה על הדשא. אנחנו נהיה ביחד מהמשחק הראשון עד האחרון וככה נמשיך להיות ביחד, ממש כמו זוג מנצח”, סיכם.