93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

ספרא: מאחל לכולנו להביא רגעי גאווה לאוהדים

הפועל תל אביב ערכה הרמת כוסית לשנה החדשה, הבעלים שנכח מרחוק: "אני ומשפחתי גאים להיות חלק מהמשפחה האדומה", ברדה הוסיף: "מאחל לנו לשבור שיאים"

|
פרננד מאיימבו ואנה צ'מינובה (האתר הרשמי של הפועל ת
פרננד מאיימבו ואנה צ'מינובה (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

ביום רביעי הפועל תל אביב ערכה הרמת כוסית לרגל השנה העברית שבפתח, שהתקיימה באצטדיון בלומפילד בנוכחות שחקני ושחקניות הקבוצה, הצוותים המקצועיים, הנהלת המועדון, כשגם נועם עידן בן עזרא, אחותו של צחי עידן ז”ל, אוהד הקבוצה שנרצח בשבי וגופתו הושבה לארץ, נכחה.

בעלי המועדון, אדמונד ספרא, בירך בשיחת וידאו את הנוכחים: “אני רוצה לברך את כולם - את השחקנים והשחקניות, הצוותים המקצועיים והרפואיים, עובדי המועדון, ההנהלה, שותפים עסקיים וכמובן את האוהדים היקרים שלנו בברכת שנה טובה. אני מאחל לכולנו להמשיך את העשייה הנהדרת והחשובה שמטרתה להביא רגעי גאווה ואושר לאוהדים שלנו. אני ומשפחתי גאים להיות חלק מהמשפחה האדומה. מייחלים לימים שקטים וכמובן לשובם של כל החטופים”.

מנכ״ל המועדון, גיא פרימור, אמר: “יש משהו מיוחד בראש השנה, שמביא עמו הסתכלות על זו שעברה - ומבט אל עבר השנה הבאה. קרו כאן הרבה דברים טובים בשנה האחרונה וחשוב שנמשיך אותם. מבחינתנו, הפועל תל אביב הנוכחית תשאף להיות הכי תחרותית, קהילתית וחדשנית. זה תופס את כולנו בכל צעד שאנחנו עושים, אנחנו עובדים קשה כדי להיות הכי טובים במה שאנחנו עושים - מבלי לשכוח לרגע שאנחנו חלק מקהילה ענקית, שמחכה בכל יום לראות מה אנחנו עושים למחרת. זו אחריות גדולה מאוד, אבל אנחנו שם, ואנחנו לא עוצרים לרגע. אני מבקש להודות לכל הנוכחים כאן על כל מה שאתם עושים עבור המועדון. בתפילה להשבת כל החטופים הביתה במהרה וחיילי צה״ל בשלום, שנה טובה לכולם”.

אדמונד ספרא מדבר עם שחקני ושחקניות הפועל תל אביב (האתר הרשמי של הפועל ת"א)אדמונד ספרא מדבר עם שחקני ושחקניות הפועל תל אביב (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

מאמן הקבוצה, אליניב ברדה, הצטרף לאיחולים: “בפתחה של שנה חדשה, אני מאחל לנו לשבור שיאים ולעשות את הדברים שיגרמו לכל האוהדים שלנו להיות גאים בקבוצה. אני מודה לכולם על חלקכם ותרומתכם למועדון, כל אחד בדרכו. נאחל להשבת כל החטופים בחזרה למשפחותיהם ולהצלחת חיילי צה״ל. שנה טובה ומוצלחת לכולנו”.

גיא פרימור נואם (האתר הרשמי של הפועל ת"א)גיא פרימור נואם (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

קפטן הקבוצה, פרננד מאיימבו, בירך: “זאת אמנם השנה הראשונה שלי במועדון, אבל כבר אני מבין ומרגיש את העוצמות הגדולות שלו ושל הקהילה שעוטפת אותו. אנחנו נעשה הכל כדי להמשיך לשמח את כולם, כפי שעשינו במשחק האחרון. שנה טובה, אני מאחל את הטוב ביותר לכולם - ומקווה שכל החטופים יחזור לביתם במהרה. אמן!”

פרננד מאיימבו ואנה צפרננד מאיימבו ואנה צ'מינובה (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

נציגת קבוצת הבוגרות, אנה צ׳מינובה, נאמה: “כולנו במחלקת הנשים נרגשות לקחת חלק בערב הזה ובכלל - חלק מהמועדון. אנחנו נעשה את המיטב העונה כדי לחזור למקום בו קבוצת הבוגרות של הפועל תל אביב צריכה להיות: ליגת העל. אנחנו בטוחות שהמועדון ימשיך לתמוך בנו, ובכלל בכדורגל הנשים, כפי שהוא עושה כיום. שנה טובה ושנהיה לראש ולא לזנב”.

נועם עידן בן עזרא (האתר הרשמי של הפועל ת"א)נועם עידן בן עזרא (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

נועם עידן בן עזרא, העניקה למנכ”ל המועדון גיא פרימור את הסמל לשחרור החטופים בצבע אדום. נועם אמרה לנוכחים: “הלב שלי ושל כל המשפחה שלי שבור, ומיום ליום הוא נשבר עוד קצת. אבל מה שהיה כאן ביום שני שימחו לי את הלב, וזה מאוד קשה לעשות זאת בתקופה הנוכחית - ועל כך אני רוצה להגיד תודה גדולה. המועדון הזה נכנס לליבי עוד יותר לאחר ה-7.10. הייאוש הוא לא תוכנית עבודה, ואנחנו במסע ארוך להשבת החטופים. ברצועת עזה נשארו 47 חטופים וחטופה שאנחנו חייבים להחזיר, ובלעדיהם - ליבנו לא יכול להמשיך הלאה. שנה טובה, תודה רבה לכולם”.

שחקני ונציגי הפועל תל אביב בהרמת הכוסית (האתר הרשמי של הפועל ת"א)שחקני ונציגי הפועל תל אביב בהרמת הכוסית (האתר הרשמי של הפועל ת"א)
שחקני הפועל תל אביב בהרמת הכוסית (האתר הרשמי של הפועל ת"א)שחקני הפועל תל אביב בהרמת הכוסית (האתר הרשמי של הפועל ת"א)
