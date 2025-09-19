מהפכת הניהול באיגודי הספורט יוצאת לדרך

משרד התרבות והספורט בדרך לשינוי גדול בתרבות ניהול הספורט הישראלי. היום (שישי) פורסמו מבחני התמיכה לאיגודים והאגודות, עם שינויים גדולים, כולל דרישות חדשות לשינוי בממשל התאגידי כפי שרצה שר התרבות והספורט מיקי זוהר - כך שמהפכת הניהול יוצאת לדרך עם יותר נשים בהנהלה, יותר שקיפות ויותר מקצועיות.

במשרד התרבות והספורט פירקו את המבחן שנקרא איגודים-אגודות, שהיה מבחן ענק ומסורבל, והפכו אותו לקליל יותר ופשוט יותר. המבחן הזה למעשה מסביר כיצד מחולקים מאות מיליוני שקלים לספורט הישראלי. מעתה, יש מודל לאיגודים בנפרד ומודל לאגודות בנפרד. אומנם האיגודים ימשיכו לדווח על כמות האגודות והספורטאים שפועלים תחתם, אבל הם יהיו מעכשיו עם קריטריונים ואמות מידה משלהם.

לאחרונה משרד התרבות והספורט עושה סדר בקריטריונים ובמבחני התמיכה כדי להקל על שיטת חלוקת הכספים ולייצר מבחנים ברורים וקלים להבנה, עם הגדרות חד-ערכיות לכל המבחנים ביחד ובאותה שפה. המבחן פורסם להערות ציבור לחודש הקרוב, כמו גם מבחנים אחרים שיפורסמו עד לחודש הבא. כל זאת, גם מתוך כוונה להעביר מקדמות לספורט הישראלי מחודש ינואר.

מיקי זוהר (חגי מיכאלי)

השינוי המרכזי הוא במבחן האיגודים, לתוכו נכנס סעיף של שינוי ממשל תאגידי, שאמור להפוך את התנהלות איגודי הספורט בארץ. מי שלא יעמוד בו, לא יזכה לתמיכה מלאה.

גובה התמיכה לאיגודים ייקבע לפי אמות מידה ברורים יותר: לכמות הספורטאים תהיה משקל של 40% על גובה התמיכה ולא 45% כמו בעבר, להישגיות יהיה משקל גדול עוד יותר של 50% ולא 20% כמו בעבר, ויתר ה-10% יחולקו על פי סעיף של מקצועיות.

מעתה אין יותר ענפים מועדפים או חלוקה מורכבת על כל הישג בפני עצמו. מה כן יהיה? מבחן פשוט יותר, לפיו סכום התמיכה על ההישגיות שיינתן לכל איגוד ייקבע לפי 80% הישגים בתחרויות ו-20% פוטנציאל ומסורת הישגית. גם שיטת הניקוד שתקבע מי הישגי יותר השתנתה לשיטת חישוב נקודות אחרת.

ארטיום דולגופיאט (איגוד ההתעמלות)

הנהלות האיגודים יעברו מהפכה. על פי המבחן החדש, לראשונה אי פעם מספר הנשים בהנהלה יהיה שוויוני, כך שבמקום מינימום של 30% נשים מתוך כלל חברי ההנהלה משרד התרבות והספורט דורש מהשנה הבאה 50% נשים בכל הנהלה של איגוד ספורט. בנוסף, על כל אישה שתהיה בתפקיד של מנהלת מקצועית, מאמנת לאומית, עוזרת מאמן - האיגוד יקבל ניקוד גבוה יותר לקבלת כספי התמיכה.

למבחן נכנסו גם כללי הממשל התאגידי החדשים שנועדו לייצר באיגודים ניהול תקין ושקיפות, לדרישת שר התרבות והספורט מיקי זוהר, כפי שנחשף ב-ONE. בראש ובראשונה, השר מציב מגבלה של כמות חברי הנהלה לכל איגוד, כך שהמדינה למעשה פועלת לצמצם את כמות חברי ההנהלה המכהנים בהתאחדות לכדורגל, באיגוד הכדורסל ובאיגוד הטניס, ומעוניינת להכניס לתוך ההנהלות הרבה יותר אנשי מקצוע משכילים.

המבחן קובע את כמות חברי ההנהלה המירבית שתהיה בכל איגוד, כאשר איגוד גדול עם יותר מ-30 אלף ספורטאים לא יוכל למנות יותר מ-25 חברי הנהלה ויהיו בו לפחות שלושה חברי הנהלה בלתי תלויים. איגודים בינוניים של 10-30 אלף ספורטאים יהיו עם הנהלות מצומצמות יותר של עד 21 חברי הנהלה ומהם שניים לפחות בלתי תלויים. איגודים קטנים שבהם יש פעילות של עד 10,000 ספורטאים יוכלו למנות לפי המדינה עד 15 חברי הנהלה בלבד ומתוכם אחד בלתי תלויים.

מארו טפרי (רדאד ג'בארה)

מי יכול להיות חבר הנהלה? לפי המבחן, בהנהלה לא יכהן יותר מנציג אחד מאותה האגודה וכל חבר הנהלה יצטרך להוכיח שאין לו ניגוד עניינים. בנוסף, כל מי שמוגדר על ידי האיגודים כחבר הנהלה חיצוני ובלתי תלוי יידרש לעמוד בתנאי הכשירות הנדרשים בחוק החברות למינוי דירקטור חיצוני, יחויב להיות בעלי תואר אקדמאי (בתחומי הכלכלה, ראיית חשבון, משפטים, מינהל עסקים, ניהול ארגוני או תחום רלוונטי אחר בתחום הפעילות של האיגוד), כמו גם בעל ניסיון ניהולי מוכח של חמש שנים לפחות בתפקידי ניהול בכירים.

גם יו״ר איגוד יצטרך לעמוד בתנאים מסוימים כדי לעמוד בראש הגוף שמנהל את ענף הספורט. כל יו״ר איגוד חייב להיות בעל תואר אקדמאי בתחומי הכלכלה, ראיית חשבון, משפטים, מנהל עסקים, ניהול ארגוני או תחום רלוונטי אחר בתחום הפעילות של האיגוד. ליו״ר של כל איגוד צריך להיות ניסיון ניהולי מוכח של חמש שנים לפחות בתפקידי ניהול בכירים וניסיון של עשר שנים לפחות כמאמן או כספורטאי. כמו כן, כהונת יו"ר האיגוד תוגבל לשתי קדנציות רצופות, כאשר קדנציה שלישית תתאפשר רק ברוב מיוחד של 66% מהקולות הזכאים להצביע באסיפה הכללית.

לפי דרישת משרד התרבות והספורט, כל איגוד יקים ועדות כספים, שיפוט, אתיקה וכמובן גם ועדה מקצועית. בוועדת הכספים של כל איגוד יעמוד מי שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרתו בחוק החברות. מעבר לזה, כל איגוד יידרש לפרסם לציבור סיכום החלטות של ישיבות ההנהלה, מסמכי מדיניות, אנשי קשר, תקנונים ועוד. יש לציין כי התנאים הללו הם לא מוגדרים כחובה, אבל כל איגוד שיעמוד בהם יקבל תוספת של 10% לתקציבו. במשרד התרבות והספורט הודיעו כי תקציב התמיכות צפוי לגדול משמעותית.

כפיר כהן מנכ"ל משרד התרבות והספורט (שחר גרוס)

שר התרבות והספורט מיקי זוהר אמר: "זו רפורמה שהיא מהפכה ומשמעותית בתרבות ניהול הספורט הישראלי. השקענו עבודה מקצועית ארוכה כדי ליצור מערכת תמיכות הוגנת ושקופה, שתתמרץ הישגים, תעודד שילוב ספורטאים ישראלים ותביא את הספורט הישראלי לרמות חדשות. הגדלת התקציב, קביעת כללים ברורים ופישוט הביורוקרטיה הם צעדים הכרחיים כדי שנוכל לגדל את דור הספורטאים הבא שיביא מדליות וגאווה למדינת ישראל. אני מודה לעובדי המשרד ולמנכ״ל כפיר כהן על העבודה המאומצת והחשובה שעשו״.

מנכ"ל המשרד כפיר כהן אמר: "אני רוצה להודות לגורמים המקצועיים במשרד, שעשו לילות כימים כדי להביא למבחן מהודק ומקצועי. המהלך הזה מביא בשורה גדולה לאגודות ולאיגודי הספורט, ונותן להם וודאות תקציבית ואפשרות לעבוד על פי סטנדרטים גבוהים".