ליגה אנגלית 25-26
124-94ליברפול1
91-94ארסנל2
91-84טוטנהאם3
95-64בורנמות'4
83-94צ'לסי5
73-54אברטון6
73-54סנדרלנד7
64-84מנצ'סטר סיטי8
61-44קריסטל פאלאס9
53-34ניוקאסל10
54-34פולהאם11
47-54ברנטפורד12
46-44ברייטון13
47-44מנצ'סטר יונייטד14
48-44נוטינגהאם פורסט15
46-14לידס16
37-44ברנלי17
311-44ווסטהאם18
24-04אסטון וילה19
09-24וולבס20

צ'לסי בשת"פ עם ארגון השחקנים בגלל סטרלינג

דיווח: הבלוז הוציאו את האנגלי ואת דיסאסי מהסגל והשניים מתאמנים בנפרד, והמועדון עוקב אחר החוקים בנושא. מארסקה: "האם יש סיכוי שישובו לסגל? לא"

|
ראחים סטרלינג (IMAGO)
ראחים סטרלינג (IMAGO)

באנגליה מדווחים כי צ'לסי משתפת פעולה באופן הדוק עם ארגון שחקני הכדורגל המקצועניים (PFA), זאת בעקבות היחס כלפי השחקנים ראחים סטרלינג ואקסל דיסאסי, שהוצאו מסגל הקבוצה על ידי המאמן אנזו מארסקה. סטרלינג ודיסאסי, שעליהם הוציאה הקבוצה סכום כולל של כ-85 מיליון ליש”ט, לא הצליחו למצוא קבוצה חדשה במהלך חלון ההעברות האחרון, וכעת הם מתאמנים בנפרד מיתר הסגל במתקן האימונים בקובהאם.

על פי הדיווחים, סטרלינג דחה הצעות מנאפולי ובאיירן מינכן בשל רצונו להישאר בלונדון. גם התעניינות מצד ווסטהאם ופולהאם לא הבשילה לכדי מעבר. דיסאסי, מצידו, סירב להצעות מבורנמות' ומהפטישים לאחר שהתברר לו שמונאקו, קבוצתו לשעבר, מעוניינת להחזירו, אך עסקת ההשאלה נפלה בסופו של דבר.

השניים "תקועים" בצ'לסי לפחות עד חלון ההעברות של ינואר, ומתאמנים בשעות נפרדות ובמגרש נפרד, הרחק מהסגל הבכיר. סטרלינג אף שיתף השבוע תמונה מהמתקן הריק בשעה 20:21 עם הכיתוב "Training" ואימוג'ים של לחיצת יד ופנים קפואות, מה שנתפס כרמיזה על מצבו העגום במועדון.

ראחים סטרלינג מאוכזב (רויטרס)ראחים סטרלינג מאוכזב (רויטרס)

על פי ESPN, בצ'לסי מבקשים לשמור על כושרם של השניים, והציעו להם מאמנים אישיים כדי שיוכלו להיות מוכנים למעבר עתידי. המאמן אנזו מארסקה הבהיר במסיבת עיתונאים: "מאז תחילת העונה לא ראיתי אותם. הם מתאמנים בשעות אחרות, במגרש אחר. לא ראיתי את רנאטו (וייגה), את אקסל (דיסאסי) או את ראחים (סטרלינג)", אמר, וכשנשאל האם ייתכן שיחזרו לסגל השיב: "איתנו? לא."

