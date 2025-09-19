לאזטיץ': בסוף העונה נדע אם הסגל טוב מאשתקד

זו פתיחת עונה שבמכבי תל אביב חלמו עליה. עם שלוש רביעיות בשלושת המחזורים הראשונים, האלופה המכהנת שרוצה לשמור על הכתר שלה, עומדת על מאזן מושלם בליגה. בשעה זו, הצהובים מתכוננים למשחק הבא שייערך מחר (שבת, 20:00) מול הפועל ירושלים במסגרת המחזור הרביעי בליגת העל במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

מאמן הקבוצה, ז’רקו לאזטיץ’, התייחס לנקודת החלשה של הקבוצה שלו: “העברתי את היומיים האחרונים כדי לנתח איך אנחנו מחזיקים בכדור, אני לא מרוצה מזה. מהיכולת שלנו למצוא שטחים, התזמון לא טוב. יש הרבה דברים שאמרתי לשחקנים בתחילת העונה. אנחנו מאוד טובים ללא הכדור, אבל עם הכדור אנחנו צריכים להיות הרבה יותר טובים”.

על הסגל הקיים והרוטציה הרחבה: “היה לי ביטחון לגבי הסגל גם בעונה הקודמת, בייחוד בתחילת העונה שעברה שעשיתי שמונה-תשעה שינויים למשחק. זה משהו שצריך להשתמש וגם נשתמש, אבל זה תלוי בשחקנים ובמה הם מרגישים אחרי משחקים. אנחנו מחפשים את האיזון עבור השחקנים, אז אנחנו נמשיך עם זה. אבל כמו עונה קודמת, השינויים הם לפי השחקנים הכי טובים באותו רגע בכל האספקטים”.

ז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)

על חלון ההעברות והאפשרות שיגיע שחקן נוסף אמר: “אני לא חושב שיהיו שינויים. אני לא יודע אם הסגל יותר טוב, השיפוט הכי טוב יהיה לפי התוצאות. אנחנו צריכים זמן כמו כל קבוצה, בייחוד עם כל כך הרבה שינויים. יש לנו סגל רחב, לפעמים חלק מהם ינוחו”.

לקראת ההתמודדות מחר, דיבר המאמן על הפועל ירושלים: “זה משחק קשה ומסוכן עבורנו, בייחוד בפתיחת העונה, כי הם הפסידו משחקים שבהם לא הגיע להם להפסיד, וגם נגד באר שבע ראיתי שהם התכוננו למשחק כמו שצריך, מצאו את השטחים כמו שצריך כדי לעשות להם צרות. זיו אריה מכיר את הליגה, יודע איך להתמודד בסיטואציות קשות ובסופו של דבר אנחנו מבינים כמה זה חשוב וכמה אנחנו צריכים לשפר את היכולת שלנו עם הכדור לקראת המשחק מחר”.

על הרוטציה לקראת המשחק הראשון בליגה האירופית נגד פאוק סלוניקי: “אנחנו לא צריכים להסתכל על יום רביעי אלא רק על מחר, יש לנו ארבעה ימים לנוח. ההרכב שלנו במשחק הקודם היה הכי טוב באותו רגע. החלטנו לתת הזדמנות לדני גרופר במשחק האחרון והוא עשה משחק מצוין, למרות הכושר של רוי רביבו. אני דוחף את השחקנים ליכולת הכי טובה שלהם כדי שיתנו את הכי טוב שלהם”.

על הליו וארלה והאפשרות שיקח מחר חלק במשחק: “מחר נבצע בדיקה אחרונה, אז אני מקווה שהוא יהיה בסדר”.

שגיב יחזקאל וז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)

שחקן הכנף של הקבוצה, שגיב יחזקאל: “עברתי שתי פציעות קשות בעונה שעברה, ולא שיחקתי בגללן תקופה ארוכה, אבל זה חלק מהכדורגל וצריך להסתכל על הכל בצורה חיובית. התחלנו עונה חדשה וכרגע אני מרגיש טוב. אני שמח גם שאני אחד המנהיגים בקבוצה, זה היה החלום שלי להיות בורג משמעותי בקבוצה, להיות מנהיג, לעזור לצעירים ואני מקווה להמשיך ככה”.

על הפציעה במשחק האחרון: “טיפה מתחתי את השריר במשחק האחרון, אבל זה שום דבר רציני, רק חלק מהעייפות של המשחקים האחרונים. הייתי בסדר כבר אחרי המשחק. אני חושב שמה שעשיתי במשחק לא היה וירטואוזי. בעונה הקודמת הפציעות לא היו פציעות גופניות, אלה היו שבר בפנים ובקרסול, לא דומה אחד לשני”.

על העמדה המועדפת עליו: “אני באופי שלי ואיך שגדלתי אני שחקן התקפה, כל החיים שלי שיחקתי כשחקן התקפה וגם בנבחרת שיחקתי כנף ימין. זה נכון ששיחקתי גם תקופה כמגן ימני ועשיתי את זה בצורה טובה, אני שמח שאני יכול לשחק כמה תפקידים ויכול לעזור לקבוצה מכמה מקומות. אני משתדל לעשות את הכי טוב שלי, ומשתדל לעזור לקבוצה. אני נהנה לשחק בהתקפה, לכבוש ולבשל, זה עושה לי טוב על הלב אבל אם אצטרך לשחק גם מגן אשחק ואעשה את הכי טוב שלי”.

שגיב יחזקאל (חגי מיכאלי)

על השינויים בסגל: “אני חושב שצריך להירגע טיפה עם ההייפ, אנחנו רק בתחילת העונה. מה שהיה אנחנו שמים מאחורינו. יש המון שחקנים חדשים וברוך השם השחקנים החדשים האלו מתאקלמים טוב ומהר, ואני שמח שאנחנו ככה מצליחים להתגבש ולהתחבר בצורה מהירה, אני רוצה שזה יהיה עוד יותר”.

על החיבור עם דור פרץ: “זה קשר שהוא מחוץ למגרש, אנחנו חברים מאוד טובים. יש לנו הרבה שיחות טובות ביחד. דור שחקן מצוין ורוב הזמן עושה את התנועות לעומק, אני שמח להיות זה שנותן לו כדורים טובים ואני מאחל לו ולנו שנכבוש עוד הרבה שערים העונה”.

על המשחק מול הפועל ירושלים: “היא קבוצה טובה מאוד, רוב המשחקים שלנו נגדה היו צמודים. המקום שלה העונה לא משקף את היכולת שלה, אבל אנחנו לא כל כך מתייחסים לזה אלא רק לעצמנו, נעשה הכנה כמו שצריך, נשים את הדגשים לאיך ומה אנחנו צריכים לעשות מחר והמאמן יתדרך אותנו איך לנצח את המשחק הזה”.

על היכולת של הקבוצה: “אני שמח על התקופה הזו שאנחנו ככה, אני לא כל כך מתייחס לכמות השערים שכבשנו, אנחנו באמת עובדים קשה כל אימון ומשתדלים לעשות את אותו דבר בכל משחק נגד כל יריבה. הרביעיות זה בונוס שלנו, של עבודה קשה, ואני שמח שאלו התוצאות ואנחנו רוצים להמשיך לנצח את המשחקים הבאים ואת הפועל ירושלים קודם כל”.