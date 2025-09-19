יום ראשון, 21.09.2025 שעה 15:40
31-51איינטרכט פרנקפורט1
30-41פאריס סן-ז'רמן2
31-41קלאב ברוז'3
31-41ספורטינג ליסבון4
31-31אוניון סט. ז'ילואז5
31-31באיירן מינכן6
30-21ארסנל7
30-21אינטר8
30-21מנצ'סטר סיטי9
32-31קרבאח אגדם10
32-31ליברפול11
31-21ברצלונה12
31-21ריאל מדריד13
30-11טוטנהאם14
14-41בורוסיה דורטמונד15
14-41יובנטוס16
12-21בודה גלימט17
12-21באייר לברקוזן18
12-21פ.צ. קופנהאגן19
12-21סלביה פראג20
10-01אולימפיאקוס21
10-01פאפוס22
03-21אתלטיקו מדריד23
03-21בנפיקה ליסבון 24
02-11מארסיי25
02-11ניוקאסל26
01-01ויאריאל27
03-11צ'לסי28
03-11פ.ס.וו. איינדהובן29
02-01אייאקס30
02-01אתלטיק בילבאו31
02-01נאפולי32
04-11קייראט33
04-11מונאקו34
05-11גלאטסראיי35
04-01אטאלנטה36

"סופר רשפורד, קילר. כמה טוב שהחתימו אותך"

ספרד בעננים מהאנגלי, שנתן 1:2 לבארסה על ניוקאסל עם צמד: "זה הלילה שלו, שחקן קטלני, משחק קטלני". הקיצוני: "הכל עניין של ביטחון, אני רק אשתפר"

|
הכותרות בספרד (צילום מסך)
הכותרות בספרד (צילום מסך)

אחרי שבעונה האחרונה ברצלונה חזרה להיות ברצלונה וזכתה בדאבל מקומי, השנה היא רוצה ללכת עד הסוף גם במפעל הכי יוקרתי באירופה ואתמול (חמישי) היא פתחה את דרכה בטורניר ברגל ימין. הקטלונים הגיעו למפגש חוץ קשה מאוד בסנט ג’יימס פארק, ויצאו עם 1:2 הודות לצמד של מרקוס רשפורד במחזור הראשון בליגת האלופות.

זה היה משחק לא קל בכלל, כאשר המגפייז גם פתחו בלחץ אדיר על כל המגרש והוציאו את בארסה מאיזון לפרקים, אבל השחקן שמכיר הכי טוב את אדמת אנגליה בסגל של הבלאוגרנה נתן פתיחה טובה, להבדיל מפתיחת עונה שעברה בצ’מפיונס: “סופר רשפורד, קילר, כמה טוב שהחתימו אותך”, נרשם בכלי תקשורת שונים בספרד.

בעיתונות התמוגגו מהקיצוני שמושאל מיונייטד: “זה הלילה של מרקוס רשפורד, הוא יצר, הוא בעט, הוא איים, הוא הכין מצבים לאחרים, לעצמו ועשה את כל ההבדל. זה הלילה הגדול הראשון שלו בברצלונה, וכנראה שלא האחרון”, נרשם ב’מארקה’. במונדו דפורטיבו הוסיפו: “שחקן קטלני, שני הגולים קטלניים, כל המשחק קטלני, הופעה פשוט קטלנית”.

מרקוס רשפורד חוגג (IMAGO)מרקוס רשפורד חוגג (IMAGO)

רשפורד עצמו אמר בסיום: “היה משחק נהדר באצטדיון חוץ קשה מאוד. שיחקנו טוב. בגול הראשון ראיתי שיש לי שטח במקומות שאני אוהב ותקפתי. אני מתרכז בסיומת שלי. הנגיחה קשה יותר עבורי מאשר הגול השני, כבר כבשתי כמה גולים כמו השער השני. אני פשוט מקווה להמשיך להבקיע ולעזור למועדון. אני עובד על הדברים האלה כל החיים שלי, יש לי את הטכניקה למהלכים כאלה”.

עוד אמר: “זה הכל עניין של ביטחון. לבעוט, לאיים, שיהיה לך אומץ לעשות דברים מהסוג הזה. לרשום משחק כזה עבורי עם גולים כאלה זה מושלם. יש כאן קבוצה מדהימה, שחקנים בטופ. זה לא קל לבוא לעיר חדשה, תרבות חדשה, אבל אני נהנה ומתחיל להרגיש יותר בנוח עם כל יום שעובר. עם הזמן אני גם אשפר את הרמה שלי, אהיה כדורגלן טוב יותר בסופו של דבר”.

כמובן שהאנגלי נבחר לשחקן המצטיין במשחק, ומי שעוד התלהב ממנו הוא כוכב הקבוצה שלו שיחק, לאמין ימאל. הכישרון בן ה-18 העלה סטורי של רשפורד עם אימוג’י של אש, למרות שכנראה אם לאמין ימאל לא פצוע רשפורד בכלל לא פותח בהרכב. אגב, מבחינת חדשות פחות טובות, פאו קוברסי נפגע קצת בברך ובספרד טוענים שזה לא חמור מידי והשחקן יכול להיות כשיר לחטאפה במשחק הבא בליגה, אך ייתכן שהאנזי פליק יחליט לתת לו מנוחה ולא ירצה להעמיס.

הסטורי של לאמין ימאל (אינסטגרם)הסטורי של לאמין ימאל (אינסטגרם)
