יום ראשון, 21.09.2025 שעה 15:40
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
31-51איינטרכט פרנקפורט1
30-41פאריס סן-ז'רמן2
31-41קלאב ברוז'3
31-41ספורטינג ליסבון4
31-31אוניון סט. ז'ילואז5
31-31באיירן מינכן6
30-21ארסנל7
30-21אינטר8
30-21מנצ'סטר סיטי9
32-31קרבאח אגדם10
32-31ליברפול11
31-21ברצלונה12
31-21ריאל מדריד13
30-11טוטנהאם14
14-41בורוסיה דורטמונד15
14-41יובנטוס16
12-21בודה גלימט17
12-21באייר לברקוזן18
12-21פ.צ. קופנהאגן19
12-21סלביה פראג20
10-01אולימפיאקוס21
10-01פאפוס22
03-21אתלטיקו מדריד23
03-21בנפיקה ליסבון24
02-11מארסיי25
02-11ניוקאסל26
01-01ויאריאל27
03-11צ'לסי28
03-11פ.ס.וו. איינדהובן29
02-01אייאקס30
02-01אתלטיק בילבאו31
02-01נאפולי32
04-11קייראט33
04-11מונאקו34
05-11גלאטסראיי35
04-01אטאלנטה36

"ראשפורד זורח", "זה הלילה הראשון הגדול שלו"

אחרי הצמד הנהדר ב-1:2 של ברצלונה על ניוקאסל, בספרד מתמוגגים מהאנגלי ומהקבוצה: "כמה הוא נפלא, הקטלונים היו לוחמים". פליק: "לא מופתע מהשער"

|
מרקוס ראשפורד חוגג (IMAGO)
מרקוס ראשפורד חוגג (IMAGO)

ללא לאמין ימאל, אך עם מרקוס ראשפורד אחד, יחיד ומיוחד. אמש (חמישי) ברצלונה פתחה את דרכה בשלב הליגה של ליגת האלופות, כאשר ניצחה 1:2 את ניוקאסל עם צמד גדול של החלוץ האנגלי שלה, שהגיע מוקדם יותר הקיץ למועדון הקטלוני.

בתקשורת המקומית התלהבו מראשפורד וב’מונדו דפורטיבו’ רשמו: “ראשפורד זורח, כמה הוא נפלא”. על ברצלונה נכתב: “הייתה לוחמת, חסינה מטעויות לעומת יעילות אדירה”. ב’מארקה’ הכותרת הייתה: “ראשפורד הוא התותח”. ב’אס’ הכריזו: “הלילה הראשון הגדול שלו”.

ראשפורד דיבר לאחר ההתמודדות: “ראיתי רק את השער השני, זה היה משחק נהדר עם אצטדיון קשה, שיחקנו טוב מאוד. נגיחה קשה לי יותר, אני אנסה להמשיך להבקיע יותר, הגול השני? הטכניקה טובה, עבדתי על זה כל חיי וזה יותר עניין של ביטחון ותעוזה. קשה להיות שחקן פותח, יש לנו קבוצה עם שחקנים מהשורה הראשונה. אני מרגיש יותר בנוח, אני נהנה מזה וככל שהעונה תתקדם, אני חושב שאשחק טוב יותר”.

שחקני ברצלונה חוגגים עם מרקוס רשפורד (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים עם מרקוס רשפורד (IMAGO)

בלם הקבוצה, רונאלד אראוחו, החמיא לחלוץ: “הוא שחקן מדהים. הוא עושה את אותו הדבר באימונים, הוא ברמה גבוהה ואני מקווה שהוא יוכל להמשיך ככה. הקבוצה? השקיעה מאמץ וניצחנו, זה מה שחשוב. אנחנו שמחים מהניצחון, ניוקאסל היא קבוצה שלוחצת הרבה.

מאמן ברצלונה, האנזי פליק, אמר: “אני לא מופתע מהשער השני של ראשפורד כי הוא כובש כאלה באימונים, הדבר החשוב הוא שהוא יקבל את הביטחון. חשוב מאוד להתחיל עם שלוש הנקודות האלו כאן, הקבוצה הייתה פנטסטית, אמרנו שחשוב לשמור על רשת נקייה ב-15 הדקות הראשונות ומבחינתי כל המשחק התנהל בצורה טובה”.

