עופרי ארד בהרכב קייראט מול ספורטינג ליסבון

העונה החדשה של ליגת האלופות בעיצומה. הערב (חמישי) היא ממשיכה עם עוד משחקים נוספים, כשאחרי ענאן חלאילי ואוסקר גלוך, תורם של דן גלזר ועופרי ארד לשחק, כאשר הראשון פצוע ולא נכלל בסגל, אך השני פותח ב-11 של קייראט ויפגוש יחד עם חבריו את ספורטינג ליסבון במסגרת המחזור הראשון.

הרכב קייראט: שרקן קלמורזה, ארקין טפלוב, אלכסנדר מרטינוביץ’, איגור סורוקין, לואיס מאטה, דמיר קאסאבולאט, עופרי ארד אלכסנדר מרינסקיי, ואלרי גרומיקו, ג’ורגיניו ודאסטן סטפאב.

הקזחים של דן גלזר ועופרי ארד, פותחים את דרכם ורוצים להמשיך ולהפתיע גם בשלב הליגה של ליגת האלופות, לאחר העפלה היסטורית משלב המוקדמות כשעברו מועדונים בכירים, כגון: סלובן ברטיסלבה וסלטיק (בפנדלים). קייראט ממוקמת בפסגת הליגה הקזחית לאחר 22 משחקים כשביום ראשון האחרון גברה 0:1 על אקטובה.

בצד השני של המתרס, הקבוצה מבירת פורטוגל באה להתמודדות לאחר שניצחה 1:2 את פמליקאו במסגרת הליגה וכשהיא ממוקמת במקום השני בטבלה.