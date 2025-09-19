יום שישי, 19.09.2025 שעה 23:57
ליגה גרמנית 25-26
92-143באיירן מינכן1
73-83בורוסיה דורטמונד2
74-83פ.צ. קלן3
76-74סט. פאולי4
65-83איינטרכט פרנקפורט5
66-73הופנהיים6
65-54שטוטגרט7
66-33לייפציג8
55-73וולפסבורג9
47-83ורדר ברמן10
46-73באייר לברקוזן11
36-63אוגסבורג12
38-53פרייבורג13
38-43אוניון ברלין14
13-13מיינץ15
15-03בורוסיה מנשנגלדבאך16
17-03המבורג17
07-13היידנהיים18

הוריד את קיין: ואסקס שבר שיא כשחתם בלברקוזן

המגן שהגיע מריאל הפך עם חתימתו לשחקן עם הכי הרבה עוקבים באינטסגרם בבונדסליגה (22.6 מיליון), והוריד את האנגלי (17.7) למקום השני. ומי בטופ 10?

|
לוקאס ואסקס (IMAGO)
לוקאס ואסקס (IMAGO)

לברקוזן יכולה להתגאות לא רק באחד מהרכשים המסקרנים של הקיץ, אלא גם בכוכב האינסטגרם של הבונדסליגה. לפי ניתוח של סוכנות המשפיענים Netzschreier, לוקאס ואסקס, שהצטרף בהעברה חופשית מריאל מדריד, הוא שחקן הליגה הגרמנית עם הכי הרבה עוקבים באינסטגרם, לא פחות מ-22.6 מיליון.

ואסקס, המגן הימני בן ה-34, עקף את מי שהחזיק עד כה במקום הראשון, הארי קיין מבאיירן מינכן (17.7 מיליון). אחריהם ברשימה: מנואל נוייר (14.3), יוזואה קימיך (8.4) ומריו גצה מאיינטרכט פרנקפורט (7.8), שסוגר את החמישייה הראשונה.

מי שנכנס לרשימה הישר מהמקום השישי הוא רכש נוסף של הקיץ, לואיס דיאס, שעבר לליגה הגרמנית מליברפול וחתם בבאיירן מינכן, עם 7.2 מיליון עוקבים. מיד אחריו: ג’מאל מוסיאלה (7), אלפונסו דייויס (5.6), הרכש החדש של וולפסבורג כריסטיאן אריקסן (4.8) וג’וב בלינגהאם מדורטמונד (3.5), שסוגרים את הטופ 10.

הארי קיין ולואיס דיאס (IMAGO)הארי קיין ולואיס דיאס (IMAGO)

על פי סך העוקבים של שחקניה, באיירן מינכן ממשיכה להוביל גם בזירה הזו עם נוכחות של 74.9 מיליון עוקבים באינסטגרם. לברקוזן במקום השני עם 31.7 מיליון, ואחריה דורטמונד (16.9), פרנקפורט (14) ווולפסבורג (7).

