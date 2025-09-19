הוריד את קיין: ואסקס שבר שיא כשחתם בלברקוזן

לברקוזן יכולה להתגאות לא רק באחד מהרכשים המסקרנים של הקיץ, אלא גם בכוכב האינסטגרם של הבונדסליגה. לפי ניתוח של סוכנות המשפיענים Netzschreier, לוקאס ואסקס, שהצטרף בהעברה חופשית מריאל מדריד, הוא שחקן הליגה הגרמנית עם הכי הרבה עוקבים באינסטגרם, לא פחות מ-22.6 מיליון.

ואסקס, המגן הימני בן ה-34, עקף את מי שהחזיק עד כה במקום הראשון, הארי קיין מבאיירן מינכן (17.7 מיליון). אחריהם ברשימה: מנואל נוייר (14.3), יוזואה קימיך (8.4) ומריו גצה מאיינטרכט פרנקפורט (7.8), שסוגר את החמישייה הראשונה.

מי שנכנס לרשימה הישר מהמקום השישי הוא רכש נוסף של הקיץ, לואיס דיאס, שעבר לליגה הגרמנית מליברפול וחתם בבאיירן מינכן, עם 7.2 מיליון עוקבים. מיד אחריו: ג’מאל מוסיאלה (7), אלפונסו דייויס (5.6), הרכש החדש של וולפסבורג כריסטיאן אריקסן (4.8) וג’וב בלינגהאם מדורטמונד (3.5), שסוגרים את הטופ 10.

הארי קיין ולואיס דיאס (IMAGO)

על פי סך העוקבים של שחקניה, באיירן מינכן ממשיכה להוביל גם בזירה הזו עם נוכחות של 74.9 מיליון עוקבים באינסטגרם. לברקוזן במקום השני עם 31.7 מיליון, ואחריה דורטמונד (16.9), פרנקפורט (14) ווולפסבורג (7).