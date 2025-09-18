יום חמישי, 18.09.2025 שעה 21:41
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
הפנים קדימה: הפגישה של הנהלת איגוד הכדורסל

אחרי קיץ עמוס לנבחרות, באיגוד ישבו לסקירה של נבחרות ישראל, הוחלט כי מוטי דניאל יחליף את פיני במוסדות פיב"א ונקבע על ישיבות הנהלה במועדונים

|
דני אבדיה וים מדר (FIBA)
דני אבדיה וים מדר (FIBA)

אחרי קיץ עמוס של נבחרת ישראל, שכלל הופעה ביורובאסקט עם עלייה לשמינית הגמר מהמקום הרביעי בבית, ולבסוף הדחה באותה שמינית גמר נגד יוון, הגיע הזמן לשבת ולחשוב על העתיד, וכך בדיוק עשו היום באיגוד הכדורסל.

הנהלת איגוד הכדורסל התכנסה היום (חמישי) לישיבה בה קיבלו חברי ההנהלה סקירה וסיכום של הקיץ העמוס של כל נבחרות ישראל. כמו כן, עודכנו חברי ההנהלה כי איגוד הכדורסל יצא במכרז לייעוץ משפטי וכי מוטי דניאל יחליף את פיני גרשון במוסדות פיב"א.

בנוסף, הנהלת האיגוד קיבלה את יוזמת יו"ר האיגוד, עמוס פרישמן, לפיה אחת למספר חודשים ייערכו ישיבות הנהלה במועדונים. מדובר בהחלטה תקדימית אשר נועדה לחזק את הקשר עם השטח, בדגש על הפריפריה.

