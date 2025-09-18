יום רביעי, 24.09.2025 שעה 12:19
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב' 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
 ליגה ב דרום א 
30-31א.ס חולון מור 1
30-31הפועל הוד השרון2
33-41בית"ר ת"א חולון3
31-21הפועל לוד4
12-21מכבי עמישב פ"ת5
12-21בית"ר ר"ג6
12-21מ.ס. בני יפו7
12-21הפועל כפר קאסם8
11-11הכח עמידר ר"ג9
11-11הפועל מחנה יהודה10
11-11בית"ר פ"ת11
11-11בית"ר כפ"ס12
04-31בני ג'לג'וליה 13
02-11הפועל קרית אונו14
03-01עירוני בית דגן15
03-01מכבי כפר יונה 16
 ליגה ב דרום ב 
31-141 הפועל ירוחם1
31-41עירוני בית שמש2
30-31מ.ס. רמלה3
31-31מכבי נתיבות4
30-11מ.כ. שדרות5
11-11בית"ר קרית גת6
11-11הפועל שגב שלום7
10-01בני אילת8
10-01מ.ס. שיכון המזרח9
10-01מ.כ. ערד10
10-01עירוני אשקלון11
01-01איחוד צעירי אבו גוש 12
03-11בני אשדוד13
04-11מכבי ב"ש14
03-01מכבי באר יעקב 15
014-11מכבי שעריים16

4 שופטות ניהלו את ה-0:2 של מ.כ 'גיסין' פ"ת

איה פריג, גלית יוסף, שחף יוסף ומאיה מלניקוב שובצו יחד לניצחון של הכחולים על אליצור יהוד יוטל בליגה ג' דן. עידן שמש כבש את שני השערים למנצחת

|
איה פריג, גלית יוסף, מאיה מלניקוב ושחף יוסף (באדיבות איגוד השופטים)
איה פריג, גלית יוסף, מאיה מלניקוב ושחף יוסף (באדיבות איגוד השופטים)

לא כל יום פוגשים בארבע נשים, שופטות במקצוען, המגיעות למשחק כדורגל אחד ומנהלות התמודדות ביד רמה. והנה, אמש (רביעי), במסגרת המחזור הראשון בליגה ג' דן, אחד משמונת המחוזות בליגה החמישית בטיבה בכדורגל הישראלי, עשו כן איה פריג, ששימשה כשופטת ראשית, גלית ושחף יוסף, שהיו לקווניות ומאיה מלניקוב ששובצה כשופטת רביעית.

כל זאת בהתמודדות בין אליצור יהוד יוטל למ.כ. 'גיסין' פתח תקווה, מועדון האוהדים החדש, במסגרת המחזור הראשון בליגה ג' דן. היה זה המשחק שפתח את העונה במחוז הנ"ל, משחק שהסתיים בתוצאה 0:2 לזכות 'גיסין' פתח תקווה, מצמד שערים של עידן שמש (14' ו-54'). בספסל של 'גיסין' פתח תקווה, אפשר היה למצוא את IT, הטיקטוקר, הלא הוא ישראל טוויל.

על הקווים, במ.כ. 'גיסין' פתח תקווה, קבוצת האוהדים שהוקמה כנגד מה שקורה במכבי פתח תקווה וכמהלך שנרקם כנגד משפחת לוזון, אפשר היה למצוא את יונתן מרגונינסקי, לצד שרון צופין, שחקן העבר. המנהל המקצועי שנבחר לעונת המשחקים הקרובה, בתקווה להמשכיות הלאה, הוא עידן טל, אף הוא שחקן כדורגל מן העבר.

מ.כ. מ.כ. 'גיסין 1912' פתח תקווה (צילום רועי אופיר)

במ.כ. 'גיסין' פתח תקווה סיכמו ההתמודדות כך: "מעל 200 אוהדים הגיעו ללוות את הקבוצה, מילאו את היציע ויצרו אווירה מחשמלת, תוך עידוד בלתי פוסק לאורך כל דקות המשחק. במועדון מציינים כי השאיפות ברורות 'גיסין 1912' מכוונת כבר בעונה הקרובה לעלות לליגה ב׳, כשהחזון הוא להמשיך לבנות מועדון יציב, קהילתי ותחרותי שישקף את ערכם ורצונם של אוהדי מכבי פ"ת".

איה פריג, ממחוז מרכז, הצטרפה לאיגוד השופטים בדצמבר 2022 והעונה כבר ארבעה משחקים מאחוריה. גלית יוסף, ממחוז מרכז, הצטרפה לאיגוד השופטים בינואר 2022 והעונה כבר שבעה משחקים מאחוריה. שחף יוסף, ממחוז מרכז, הצטרפה לאיגוד השופטים באוגוסט 2024 והעונה כבר ארבעה משחקים מאחוריה. מאיה מלניקוב, ממחוז מרכז, הצטרפה לאיגוד השופטים באפריל 2023 ובין כל הבנות – בעלת כמות המשחקים הגבוהה ביותר, כשכבר 19 משחקים מאחוריה.

