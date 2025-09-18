יום חמישי, 18.09.2025 שעה 16:46
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א' 
03-01הפועל טירת הכרמל1
 ליגה א צפון 
60-42מכבי אחי נצרת1
41-32הפועל עראבה2
42-32עירוני נשר3
41-22הפועל ב.א.גרבייה4
41-22מכבי נווה שאנן5
34-52מ.כ. צעירי טירה6
30-11צעירי אום אל פאחם7
34-42צעירי טמרה8
22-22הפועל כרמיאל9
20-02הפועל מגדל-העמק10
14-32בני מוסמוס11
12-12מכבי אתא ביאליק12
13-12מכבי נוג'ידאת13
16-32הפועל בית שאן14
03-12מ.ס. טירה15
03-12הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
61-72מכבי קרית מלאכי1
61-62מ.כ. ירושלים2
43-82מכבי קרית גת3
41-42מ.כ. כפ"ס4
42-32הפועל הרצליה5
41-22בית"ר נורדיה ירושלים6
40-12הפועל אזור7
35-32בית"ר יבנה8
35-32מ.ס. דימונה9
34-22מכבי עירוני אשדוד10
23-32מ.כ. ירמיהו חולון11
13-22מכבי יבנה12
03-12הפועל מרמורק13
04-02שמשון תל אביב14
07-12הפועל ניר רמה"ש15

מגרש הכדורגל באום אל פאחם נסגר ל-30 ימים

במהלך משחק בליגה א', נעצרו שני שב"חים מג'נין שע"פ החשד הועסקו באצטדיון. בעקבות כך יצא צו סגירה החתום על ידי מפקד מחוז חוף, ניצב יחיאל בוהדנה

|
כדור כדורגל אילוסטרציה (אורן בן חקון)
כדור כדורגל אילוסטרציה (אורן בן חקון)

במהלך משחק כדורגל שנערך במסגרת ליגה א' בשבת האחרונה באום אל פחם אותרו שני תושבי ג'נין שעל פי החשד הועסקו במגרש ונעצרו. לאור כך המגרש נסגר בצו סגירה החתום על ידי מפקד מחוז חוף ניצב יחיאל בוהדנה.

מפקד מחוז חוף, ניצב יחיאל בוהדנה, חתם על צו סגירה למגרש כדורגל באום אל פחם למשך 30 ימים  שבו תפסו השוטרים שני שוהים בלתי חוקיים תושבי ג'נין המועסקים במקום. השב"חים נעצרו לחקירה ובסיומה נכלאו.

במסגרת האכיפה המשטרתית הממוקדת נגד עבירות העסקה, הסעה והלנת שוהים בלתי חוקיים, העלולים להיות מעורבים באירועים ביטחוניים, ביצעו שוטרי מרחב מנשה מתחנת אום אל פחם בקרות קפדניות בבתי עסק ובמגרשי הכדורגל בגזרת התחנה.

בתוך כך, שוטרי מרחב מנשה מתחנת אום אל פחם איתרו במגרש הכדורגל בעיר שני שוהים בלתי חוקיים במהלך משחק. תושבי ג'נין, שעבדו במקום ללא אישורי כניסה ועבודה בישראל. כאמור, מפקד מחוז חוף חתם על צו סגירה מנהלי למגרש.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */