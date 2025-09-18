מגרש הכדורגל באום אל פאחם נסגר ל-30 ימים

במהלך משחק כדורגל שנערך במסגרת ליגה א' בשבת האחרונה באום אל פחם אותרו שני תושבי ג'נין שעל פי החשד הועסקו במגרש ונעצרו. לאור כך המגרש נסגר בצו סגירה החתום על ידי מפקד מחוז חוף ניצב יחיאל בוהדנה.

מפקד מחוז חוף, ניצב יחיאל בוהדנה, חתם על צו סגירה למגרש כדורגל באום אל פחם למשך 30 ימים שבו תפסו השוטרים שני שוהים בלתי חוקיים תושבי ג'נין המועסקים במקום. השב"חים נעצרו לחקירה ובסיומה נכלאו.

במסגרת האכיפה המשטרתית הממוקדת נגד עבירות העסקה, הסעה והלנת שוהים בלתי חוקיים, העלולים להיות מעורבים באירועים ביטחוניים, ביצעו שוטרי מרחב מנשה מתחנת אום אל פחם בקרות קפדניות בבתי עסק ובמגרשי הכדורגל בגזרת התחנה.

בתוך כך, שוטרי מרחב מנשה מתחנת אום אל פחם איתרו במגרש הכדורגל בעיר שני שוהים בלתי חוקיים במהלך משחק. תושבי ג'נין, שעבדו במקום ללא אישורי כניסה ועבודה בישראל. כאמור, מפקד מחוז חוף חתם על צו סגירה מנהלי למגרש.