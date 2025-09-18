הכנה מלאה לקראת פתיחת ליגת ווינר בכדוריד

שבוע אחרי זכייתה של האלופה הפועל ראשל"צ בגביע ווינר-שופטים, ליגת ווינר בכדוריד תצא לדרך מחר (שישי). שיטת משחקים חדשה תוביל את 11 הקבוצות, ובתום שני סיבובי משחקים, וסיבוב משחקים נוסף בבית העליון והתחתון - יתקיים לראשונה שלב 'פליי-אין' שיוביל אל סדרות פלייאוף האליפות (שתי הראשונות בסיום העונה הסדירה יעפילו אוטומטית לסדרות חצי הגמר). בחלק התחתון, האחרונה תנשור לליגה הלאומית, ממנה יעפילו שתי קבוצות - ובעונה הבאה הליגה תשוב לפורמט של 12 קבוצות.

המשחקים ייצאו לדרך מחר – כששתי הקבוצות מראשל”צ ישחקו - הפועל תתארח בבירת הנגב אצל מ.כ באר שבע (14:00). מכבי אצל הפועל קרית אונו (15:00). מחזיקת גביע המדינה הפועל אשדוד תארח את מכבי עירוני רחובות, ששבה לבמה הבכירה לאחר הפסקה בת 4 שנים (15:00). המחזור פוצל, בשל משחקיה של נבחרת הנוער של ישראל בסלובקיה, כהכנה אחרונה למוקדמות אליפות אירופה עד גיל 18.

ביום ראשון המחזור יושלם, כאשר מ.כ חולון תתארח אצל א.ס רמת השרון (19:00) ומכבי ת"א תארח את א.כ נס ציונה (19:30). לאורך העונה, הקבוצה שתהיה חופשית בכל מחזור - תפגוש למשחק אימון את נבחרת נבחרת העתודה של ישראל, שהחלה בהכנה לאליפות אירופה עד גיל 20 (שלשום, זו הייתה בני הרצליה שגברה על העתודה 28:33).

בני הרצליה המרענן של העונה שעברה במפגש מול רחובות, שחוזרת לליגה הבכירה אחרי 4 שנים (גיל שמאי)

שינויים רבים התחוללו בקבוצות, אבל חילופי מאמנים נרשמו בשלוש קבוצות בלבד: עמרי מימון החליף באלופה את סער פרנקל, המאמן שהוביל אותה לאליפות אחרי שבע שנים שבהן לא הצליחה לזכות בתואר. הסיבה לכך, מינויו של פרנקל למנהל תיכון העמית בעיר. שינוי נוסף על הקווים התרחש בקריית אונו, כאשר אמיר דן ששימש כעוזר המאמן מונה למאמן ראשי במקומו של רועי סאסי. בנס ציונה, אסף לוי חזר ולצידו כעוזר מאמן, גל אברהם, השחקן המעוטר של נבחרת ישראל ומכבי ראשל"צ.

הם מחליפים את כפיר דראי, כאשר ב-8 קבוצות ממשיכים המאמנים (אולג בוטנקו שהוביל את אשדוד לזכייה בגביע המדינה, דניאל לינדגרן שסיפק עונה נהדרת בהרצליה, עידן מימון שיפתח עונה רביעית ברמת השרון, ג'ו מתתיה במכבי ראשל"צ, ניסים פלח בחולון, חן פומרנץ במכבי ת"א, אבנר דרורי בב"ש ואקים קומנניץ' הסרבי - המאמן הזר היחיד, שהעלה את רחובות לליגה הבכירה).

נועם סוסה ששב למכבי תל אביב במפגש הכנה מול מכבי ראשון לציון (אגם לוי)

מעברים בולטים של שחקנים לאורך הקיץ: שחקני הציר של נבחרת ישראל - אור ממן עשה את הדרך מחולון לאשדוד, בעוד יוסי אפו מרמת השרון להרצליה. בין שתי השכנות מהשרון עברו לקבוצה של עידן מימון, שחקני נבחרת נוספים - דניאל צרפתי ואיתו ברק קרמון. מכבי ת"א צירפה את השוער הוותיק אורן מאירוביץ, ואת בן ליברטי ונועם סוסנה שהגיעו מרמת השרון (זו גם צירפה את צח מלול ממכבי ראשל"צ).

מכבי ראשל"צ התחזקה בזרים חדשים והשאירה את רוב הסגל, ובכלל הקו שאפיין את הפגרה היה צירוף גובר של שחקנים מבלארוס (בשלוש מקבוצות הליגה ישחקו שוערים בלארוסים עם עבר בנבחרתם), ממדינות ברית המועצות לשעבר (שחקנים מסקרנים הם מיכאיל ז'ילה הפיבוט והמקשר אולכסנדר טילטה שחקן נבחרת אוקראינה). גל נוסף הגיע מברזיל (קאיו וינסיוס שחבר לחולון הוא אחד מהם). זאת בשוק שחקנים זרים שרובו התבסס בעשור האחרון על סרבים. הזר המרשים בשנים האחרונות, ריסטו וויאצ'יץ', שזכה בתארים עם אשדוד ועם רמת השרון, עבר לשחק ברומניה.

אור ממן, עשה את דרכו מחולון למחזיקת הגביע מאשדוד (אגם לוי)

חלק גדול מהקבוצות רשמו ארבעה זרים. אחרות פחות, כמו מכבי ת"א והפועל ראשל"צ שתפתח את העונה עם שניים (מצטייניה מהעונה שעברה - איבן קראצ'יץ' שימשיך לעונה עשירית בישראל, ואיתו השוער סבטיסלב ורקיץ'). האדומים צירפו שחקן ישראלי מבטיח, את קפטן נבחרת העתודה והמרכז המוכשר, טל אקשטיין שהגיע מקרית אונו. באונו אגב ישחקו שני זוגות אחים - אורי ויואב פלח יוצאי הפועל ראשל"צ, והאחים הסרבים ניקולה ונמניה סקורוביץ' (ברמה"ש - האחים רם ואיתי טורקניץ, כאשר האח הצעיר נפצע לבינתיים וצפוי להחמיץ את העונה כולה).

בנס ציונה ביצעו צירוף משמעותי - אביעד בן זימן שהגיע מחולון, שממנה המריא לידור פסו לקריירה אירופית, שכבש שלשום שער בכורה בזכייתה של האלופה היוונית אולימפיאקוס בסופר קאפ. זו כמובן רשימה חלקית. אחד המוטיבים המרכזיים שנגע בהחלטת הוועדה המקצועית להגדיל משמעותית את כמות המשחקים, היה הרצון לאפשר שילוב של דור צעירים מוכשר בקבוצות.

אסף לוי וגל אברהם צוות אימון חדש על הקווים בנס ציונה (הדר ואן קולא)

נסכם בזווית של שני המאמנים שיובילו את האלופה וסגניתה, האחים לבית מימון, שנפגשו לפני שבוע בגמר גביע ווינר-שופטים. “האליפות הקודמת שלנו, אבל הבאה לא שייכת עדיין לאף אחד. בהפועל ראשל”צ הציפיות תמיד גבוהות, והן לקחת כל תואר שעומד על המדף. השחקנים הראו אופי, עברו תהליך ויצאו חזקים יותר מהעונה שעברה. המשמעות שיש חומר איכותי שמוכן לקחת את המועדון קדימה. להמשיך את הדרך ולדחוף את הקבוצה במסלול ההצלחה עליו עלתה, ומשם לפרוץ קדימה. הליגה התחזקה, וכל יריבה שתגיע מול האלופה, תבוא עם מוטיבציה גבוהה”, אמר מאמן האלופה עמרי מימון.

כאשר אחיו עידן מימון שממשיך לעונה רביעית בסגנית האלופה הדגיש: “בעונה שעברה הגענו למאני טיים באפיסת כוחות. שחקנים היו גמורים, ולא הצלחנו. עשינו את השינויים, ויש לנו סגל חזק, ומרקם חברתי טוב ורעב. אין פייבוריטית ברורה לפני פתיחת העונה. על פניו, נראה ש-4-5 קבוצות יאבקו על האליפות. הפועל ראשון לציון נשארה באותו סגל שהביא לה אליפות, וזה יתרון. הפועל אשדוד התחזקה. מכבי ראשל"צ החליפה זרים ועשתה שינויים. מכבי ת"א וגם הרצליה יכולות לאיים. גם חולון אלו קבוצות שכל אחת יכולה לנצח אחת את השנייה בחלק העליון. יהיה מסקרן”.

הערב ב-20:15 - בנשים - יתקיימו שני משחקים במסגרת חצי גמר גביע הליגה ע"ש רונית שטייגר, מפעל ההכנה לליגת אתנה שתצא לדרך ב-28 בחודש: האלופה מכבי הארזים ר"ג תארח את הפועל אשדוד, והפועל ראשל"צ תפגוש את בנות הרצליה, מחזיקת גביע המדינה וסגנית האלופה.