"אנחנו רוצים את גלי וזיו, ואת כל החטופים בבית"

מנספורד דיבר על המצב ("הייתי בר מזל להכיר את מכבי וישראל בתקופת שקט, רוצה שזה יחזור") ופרס הנשיא: "זה מוכתב על ידי מיץ' - לעשות יותר מלשחק"

|
בן מנספורד בבית הנשיא (חגי מיכאלי)
בן מנספורד בבית הנשיא (חגי מיכאלי)

מכבי ת"א קיבלה היום (חמישי) את אור הנשיא יצחק הרצוג על הצטיינות באירוע חגיגי. מי שייצג את הצהובים הוא המנכ"ל בן מנספורד, ששוחח על הפרס, מיץ’ גולדהאר, תקופת המלחמה והרצון לראות את החטופים חוזרים, ביניהם את אוהדי הקבוצה – האחים גלי וזיו ברמן, שעדיין ברצועת עזה.

איך זה מרגיש לקבל את הפרס?
“זה כל כך חשוב. יש לנו מועדון כדורגל אדיר עם אנשים מדהימים, מגיע קרדיט לכל הקבוצה – גם על הרצון לעשות מה שאנחנו עושים בקהילה, מעבר ללשחק כדורגל. זה מוכתב על ידי מיץ’ (גולדהאר) – לעשות הרבה יותר מלשחק כדורגל זה חלק עצום ממה שהוא רוצה שנעשה בכל יום. אז עבורו ועבור כל אחד אחר במועדון, אני שמח מאוד".

מה המשמעות של כל זה?
“אלו זמנים מאתגרים במיוחד. הייתי בר מזל להכיר את מכבי ת"א וישראל בזמנים שקטים ב-2017. הקשר הזה גורם לך לרצות שהזמנים ההם יחזרו וש-48 החטופים יוחזרו. לראות איך הספורט הישראלי וקבוצות הכדורגל בפרט ביחד בתקופה הקשה הזו – קרדיט לכל מי שהיה באירוע. אני גאה מאוד במועדון שלנו. אנחנו פשוט רוצים את כולם בבית ושמידה מסוימת של רוגע תחזור שוב לישראל".

גיא פרימור ובן מנספורד מגיעים לבית הנשיא (חגי מיכאלי)גיא פרימור ובן מנספורד מגיעים לבית הנשיא (חגי מיכאלי)

יש לך מסר לאוהדים לשנה החדשה?
“שנה טובה (בעברית). אלה זמנים קשים, אני מאוד מקווה שנוכל לחגוג שוב עם האוהדים העונה. אני גאה מאוד לייצג את מכבי וישראל בחו"ל, ואני מקווה שבשנה החדשה נוכל לעשות את זה עם גלי וזיו".

