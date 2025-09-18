"כותב השלט של אוהדי מכבי מרושע וחסר לב"

לצד הניצחון המרשים של מכבי תל אביב 0:4 על הפועל פתח תקווה במסגרת משחק ההשלמה מהמחזור הראשון בליגת העל ביום שלישי האחרון, אוהדי הצהובים הניפו שלט מיותר באצטדיון המושבה, שלט ששם בשורה אחת את חמאס, סנט פאולי והפועל תל אביב.

בשלט שהונף ביציע אלופת המדינה נכתב באנגלית: “FUCK HAMAS, FUCK ST PAULI, FUCK HAPOEL” (“פאק חמאס, פאק סנט פאולי, פאק הפועל”). השלט עורר זעם גדול בקרב המשפחות השכולות, ועליו עלה לדבר שי חרמש, אוהד הפועל תל אביב ששכל את בנו עומר ז”ל, בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE בחסות “ישראייר”.

אתה איבדת את בנך היקר בשבעה באוקטובר, שאהד את הפועל תל אביב.

”כפר עזה שילמה מחיר מאוד כבד לחמאס. עבורנו חמאס הוא לא נושא בר השוואה לשום דבר בעולם. אמירה של חמאס והפועל ת”א תחת אותה כותרת היא חסרת מצפון וחסרת רגש. אין לי מילים לתאר את זה. בימים אלו, אחרי אסון כזה, כל עם ישראל, לא ראוי שאמירה כזאת תאמר. קל וחומר, תתפרס על פני שלט. מי שכתב את זה ותלה את זה, צריך לצום יומיים בכיפור”.

שי חרמש אביו של עומר חרמש ז"ל (חגי מיכאלי)

מה חשבת על זה?

”אני מזועזע איך אפשר לשים בבאנר אחד גם את רוצחי הבן שלי המנוולים ואת הפועל תל אביב. מי שכתב את זה הוא אדם מרושע, חסר לב. אנחנו אחרי טראומה נוראית ושכול אדיר. איך אפשר לחבר את זה אחד לשני. זה פשוט מטורף”.

מכבי תל אביב לא הגיבה לזה.

”ביזיון. זו חבורת פושעים, גסי רוח. ואני קורא להנהלת מכבי תל אביב לגנות את זה. מה עוד אפשר לבקש אחרי דבר כזה?”.

הקבר של עומר חרמש ז"ל (באדיבות המועדון)

מישהו דיבר איתך?

”אף אחד. אני עוד איש משפחה שכול ולא נציג של אף אחד. איפה שיקול הדעת? אני קורא לכל הנהלות המועדונים שייקחו אחריות לאיך הם נראים”.

אתם מתכוונים לחזור לכפר עזה?

”היינו 20 שעות בממ”ד ובחרנו עם כפכפים תחת אש. לא קיבלנו שום מידע על עומר, ורק אחרי כמה ימים הודיעו לנו שהוא זוהה. אחותו שיר הייתה בהיריון, שרפו לה את הבית והיא ניצלה בנס ובחירוף נפש. אמרנו אתמול בהלוויה שאיבדנו את שי, אבל הרווחנו את מי שיצא מזה בחיים”.

תודה לך שי חרמש.

”תודה לכם. ראוי שישמעו את הקול שלנו”.