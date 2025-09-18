"מאמין ביכולתי לחזור לחיפה, לא שכחתי לשחק"

תקופה לא פשוטה עברה על נהוראי יפרח. מי שסומן כאחת ההבטחות הגדולות במחלקת הנוער של מכבי חיפה, עבר מאז פציעה קשה שהשביתה אותו לתקופה ארוכה. לאחר שיקום ארוך בליווי המועדון, הירוקים הביעו אמון בשחקן, שחתם על הארכת חוזה לעונה אחת עם אופציה לשנתיים נוספות, והושאל להפועל נוף הגליל מהליגה הלאומית. היום (חמישי), הוא עלה לדבר על הכל בראיון לתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE בחסות “ישראייר”.

מה שלומך נהוראי?

“אני מרגיש טוב, אני מתאמן כבר חודש עם הקבוצה. מרגיש בעניינים ובקצב. מחכה מאוד לחזור”.

מה עבר עליך עם הפציעה הקשה שעברת.

”התקופה הקשה ביותר שהייתה לי. הייתי שנה וחצי בחוץ. לא ידעתי איך להתמודד עם זה. בסוף זה עשה אותי חזק יותר”.

בכית הרבה?

”תשאל את אמא שלי כמה”.

אתה מרגיש שמכבי חיפה עזרה לך?

”אני הייתי השנה במכבי חיפה כמעט ללא חוזה וקיבלתי מהם הכל. כל מה שהייתי צריך קיבלתי מהם. זה מועדון שאני מרגיש בו בית. יענקל’ה, איציק, כולם. אני מרגיש שהם משפחה שלי”.

נהוראי יפרח אחרי החתימה במכבי חיפה (Olinmedia)

איך אתה רואה את נוף הגליל?

”היום התאמנתי ואלון זיו הגיע לאימון. אני מקווה שנצא לדרך חדשה. אלון מאמן טוב ויש פוטנציאל להצליח”.

הציעו לך לעבור לכפר סבא שהיא קבוצת בת של מכיב חיפה?

”כן, אבל דברים לא הסתדרו והעדפנו ללכת לנוף הגליל”.

מה המטרות שלך?

”לחזור ולשחק כדורגל על המגרש. דקות משחק זה הדבר החשוב ביותר, כמובן שאחרי זה גם הגולים והמספרים”.

אתה מרגיש מוכן?

”ייקח לי זמן לחזור לחדות שלי, אני משתפר מאימון לאימון ואני מרגיש טוב בסך הכל”.

אתה תוכל לחזור למכבי חיפה לדעתך?

”כן. אני מאמין בעצמי וביכולות שלי. לא שכחתי לשחק כדורגל. צריך לעבוד קשה ואני מקווה שהכל יסתדר”.