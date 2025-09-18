מסי במו"מ מתקדם להארכת חוזהו באינטר מיאמי

ליאו מסי נמצא בשלבים מתקדמים של מו״מ לחידוש חוזהו באינטר מיאמי, כך דווח הלילה (בין רביעי לחמישי) בערוץ ‘ESPN’ בארגנטינה. לפי הדיווח, נותרו רק פרטים קטנים לסיכום בין הצדדים וההודעה הרשמית צפויה להתפרסם בשבועיים הקרובים.

מסי (38) שהגיע לאינטר מיאמי במהלך עונת 2023, חתום עד סיום עונת 2025. בשלב זה לא נחשפו פרטי השכר או משך החוזה החדש, אך בארה״ב מעריכים כי מדובר בהסכם שיבטיח את הישארותו בליגה גם מעבר לעונה הבאה.

המספרים של מסי במדי אינטר מיאמי מרשימים במיוחד. העונה הוא מדורג שני בטבלת מלך השערים של ה-MLS עם 20 שערים ב-21 משחקי ליגה בלבד. בנוסף, הוא מדורג במקום השישי עם 11 בישולים. בעונה שעברה רשם 20 שערים ו-16 בישולים - שניהם נתונים ששמו אותו בצמרת הליגה. בכל המסגרות יש למסי העונה 23 שערים ו-11 בישולים ב-29 משחקים.

ליאו מסי (IMAGO)

בסך הכול, מאז הגיע לקבוצה כבש מסי 41 שערים ובישל 27 ב-46 משחקי ליגה. בכל המסגרות יש לו 54 שערים ב-62 הופעות. אבל הצלחתו של מסי לא מוגבלת רק לסטטיסטיקה אישית. הוא סייע למיאמי לזכות בגביע הליגות ב-2023 ולסיים את עונת 2024 במקום הראשון ב-MLS בעונה הסדירה – מה שסידר לקבוצה את תואר מגן האוהדים. עם זאת, הקבוצה הודחה כבר בסיבוב הראשון של הפלייאוף.

כידוע, מסי העביר את מרבית הקריירה בברצלונה, איתה זכה ב-10 אליפויות ספרד ויש לו 4 זכיות בליגת האלופות בין 2004 ל-2021. בהמשך הוא שיחק גם בפ.ס.ז' בין 2021 ל-2023, לפני שעבר לארה”ב. את נבחרת ארגנטינה הוביל הפרעוש לזכייה במונדיאל 2022 והוא זכה גם בקופה אמריקה פעמיים - ב-2021 וב-2024.