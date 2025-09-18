יום שישי, 19.09.2025 שעה 09:41
שונות  >> ONE ביזנס

"עולים דרגה": היוזמה של קהילת עורכי הדין

157,500 ש"ח גויסו בטורניר כדורסל ייחודי שיזמה השלוחה הישראלית של פירמת DLA Piper למען הפרויקט המרגש של ארגון שלוה, בו נכחו עורכי דין מובילים

|
פרויקט ״עולים דרגה״ (Cmedia group)
פרויקט ״עולים דרגה״ (Cmedia group)

אמש (16 בספטמבר) התקיים במרכז הלאומי של ארגון 'שלוה' בירושלים טורניר הכדורסל השנתי של קהילת עורכי הדין, ביוזמת השלוחה הישראלית של פירמת עורכי הדין הגלובלית DLA Piper. באירוע, שהתקיים זו השנה הרביעית ברציפות, השתתפו משרדי עורכי הדין המובילים בישראל, שיחד הצליחו לגייס סכום של 157,500 שקלים לטובת פרויקט "עולים דרגה" של שלוה – פרויקט ייחודי לשילוב צעירים עם מוגבלויות בצה"ל.

בטורניר התחרו שותפים בכירים, עורכי דין ומתמחים ממשרדים מובילים כגון: ארנון תדמור-לוי, גולדפרב זליגמן, גורניצקי, הרצוג, שבלת, נשיץ ברנדס, פישר, פירט וילנסקי מזרחי כנעני, וש. הורוביץ – שזכה בטורניר לאחר ניצחון בגמר על משרד נשיץ. השחקן המצטיין (MVP) של הטורניר היה ברק אוריון ממשרד ש. הורוביץ.

אירוע ההתרמה התקיים במעמד מייסד ונשיא שלוה קלמן סמואלס, מנכ"ל שלוה עו"ד יוחנן סמואלס, בכירים מענף המשפט וראש השלוחה הישראלית של DLA Piper, עו"ד ג'רמי לוסטמן. לוסטמן, שעומד מאחורי היוזמה, אמר במהלך הערב: "כבר ארבע שנים ברציפות שאנו גאים להוביל את היוזמה הזו, שהפכה למסורת בקהילה המשפטית בישראל. זו הדרך שלנו להוכיח שהמחויבות לשוויון והכלה איננה סיסמה, אלא עשייה ממשית. בתקופה שבה הנטל על משרתי הסדיר והמילואים כבד במיוחד, יש חשיבות אדירה בתמיכה במי שבוחרים מרצונם להתנדב ולתרום לביטחון המדינה – גם אם הם מתמודדים עם מוגבלויות."

פרויקט "עולים דרגה" פועל להעניק הזדמנות שווה לבני נוער עם מוגבלויות בגילאי 18–21 לשרת בצה"ל, תוך ליווי ותמיכה מקיפה הכוללת מגורים, מסגרת לימודים במכון האקדמי לב, פעילויות פנאי וליווי מקצועי.

קלמן סמואלס, מייסד ונשיא שלוה, הוסיף: "השירות הצבאי הוא מפתח להשתלבות בחברה הישראלית. אנו גאים להעניק לצעירים עם מוגבלויות את ההזדמנות הזו ולהודות לכל השותפים שתורמים לכך – ובראשם DLA Piper והקהילה המשפטית."

DLA Piper היא אחת מפירמות עורכי הדין הגדולות בעולם, עם קרוב ל־5,000 עורכי דין בלמעלה מ־50 מדינות. בישראל, הפירמה פועלת מאז 2012 ומנוהלת ע"י עו"ד ג'רמי לוסטמן, ומייעצת ללמעלה מ־200 לקוחות ישראלים, כולל חברות סטארט-אפ וגופים מוסדיים.

שלוה, האגודה הישראלית לטיפול באנשים עם מוגבלויות, נוסדה ב־1990 ע"י קלמן ומלכי סמואלס ופועלת לשילוב אנשים עם מוגבלויות בכל תחומי החיים. המרכז בירושלים מעניק שירותים טיפוליים, חינוכיים וחברתיים לאלפי ילדים, בני נוער ומבוגרים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */