כל בעלי מכבי היו בארוחת ערב אצל אודי רקנאטי

מכבי תל אביב ערכה אתמול (רביעי) את מסיבת העיתונאים של פתיחת העונה ולאחריה כלל אנשי הקבוצה המשיכו לארוחת הערב החגיגית והמסורתית בביתם של אודי וסטייסי רקנאטי. בנוסף למנכ”ל החדש, אבי בנטל, והיו”ר שמעון מזרחי, הגיעו גם דני ועדי פדרמן.

כזכור, בעונה שעברה לא היה שקט בכל הגזרות וביניהן גם בין הבעלים במכבי ת”א, שכללה מתיחות שתפסה ויצרה המון כותרות. גורמים בסביבת המועדון באותם הימים סיפרו על כך שהעניינים נרגעו וכי מדובר בחברות של עשרות שנים, כך שכל הדברים ייפתרו ושההדורים ייושרו. כאמור, אפשר היה לראות את זה בהתחממות מחודשת של ממש ביחסים בין בעלי הקבוצה כאשר כולם נכחו באירוע.

בארוחה נכחו גם עודד קטש, גיא פניני, לוני ווקר, רומן סורקין, תמיר בלאט, ג׳ף דאוטין וטי.ג’יי ליף. על החלק האמנותי באירוע הופקד המנטליסט נבו אבוטבול עם מופע באנגלית, במהלכו גרם לכך שדאוטין לא הצליח להרים אותו.

בתוך כך, מכבי ת”א כבר נמצאת בעיצומו של לו״ז עמוס במיוחד לקראת פתיחת העונה כאשר היום ייערך יום המדיה של הקבוצה וביום ראשון ישוחק משחק הסופר קאפ נגד הפועל ירושלים. לאחר מכן יגיע רבע ואולי גם חצי גמר גביע ווינר, ואז מחזור הפתיחה של היורוליג ב-30/9 מול אנדולו אפס.

לוני ווקר ואושיי בריסט (ספי מגריזו - מכבי ת"א)