יום חמישי, 18.09.2025 שעה 11:54
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

כל בעלי מכבי היו בארוחת ערב אצל אודי רקנאטי

השאירו מאחור את המתיחות מהעונה שעברה: דני פדרמן הגיע לארוחה של הצהובים אחרי מסיבת העיתונאי של פתיחת העונה, בנוסף למזרחי. וגם: הלו"ז שמחכה

|
בנטל ובעלי מכבי ת
בנטל ובעלי מכבי ת"א באירוע (ספי מגריזו - מכבי ת"א)

מכבי תל אביב ערכה אתמול (רביעי) את מסיבת העיתונאים של פתיחת העונה ולאחריה כלל אנשי הקבוצה המשיכו לארוחת הערב החגיגית והמסורתית בביתם של אודי וסטייסי רקנאטי. בנוסף למנכ”ל החדש, אבי בנטל, והיו”ר שמעון מזרחי, הגיעו גם דני ועדי פדרמן.

כזכור, בעונה שעברה לא היה שקט בכל הגזרות וביניהן גם בין הבעלים במכבי ת”א, שכללה מתיחות שתפסה ויצרה המון כותרות.  גורמים בסביבת המועדון באותם הימים סיפרו על כך שהעניינים נרגעו וכי מדובר בחברות של עשרות שנים, כך שכל הדברים ייפתרו ושההדורים ייושרו. כאמור, אפשר היה לראות את זה בהתחממות מחודשת של ממש ביחסים בין בעלי הקבוצה כאשר כולם נכחו באירוע.

בארוחה נכחו גם עודד קטש, גיא פניני, לוני ווקר, רומן סורקין, תמיר בלאט, ג׳ף דאוטין וטי.ג’יי ליף. על החלק האמנותי באירוע הופקד המנטליסט נבו אבוטבול עם מופע באנגלית, במהלכו גרם לכך שדאוטין לא הצליח להרים אותו. 

בתוך כך, מכבי ת”א כבר נמצאת בעיצומו של לו״ז עמוס במיוחד לקראת פתיחת העונה כאשר היום ייערך יום המדיה של הקבוצה וביום ראשון ישוחק משחק הסופר קאפ נגד הפועל ירושלים. לאחר מכן יגיע רבע ואולי גם חצי גמר גביע ווינר, ואז מחזור הפתיחה של היורוליג ב-30/9 מול אנדולו אפס.

לוני ווקר ואושיי בריסט (ספי מגריזו - מכבי ת"א)לוני ווקר ואושיי בריסט (ספי מגריזו - מכבי ת"א)
רומן סורקין (ספי מגריזו - מכבי ת"א)רומן סורקין (ספי מגריזו - מכבי ת"א)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */