"טירוף מוחלט, ליברפול אוהבת תמיד את הדרמה"

איזה ערב קיבלנו אמש (רביעי) וליגת האלופות חזרה אלינו בדיוק כמו שאנחנו אוהבים אותה, כאשר כבר במשחקים הראשונים קיבלנו דרמה ענקית. ליברפול כבר הובילה 0:2 וראתה איך אתלטיקו מדריד משווה ל-2:2, אך האנגלים, כמו שהם יודעים, כבשו את השלישי עמוק בתוספת הזמן וניצחו 2:3.

כאמור, ליברפול ניצחה 2:3 בזכות שער גדול של וירג’יל ואן דייק תוספת הזמן, כשהר הגעש התפוצץ ובסקיי נכתב: “האווירה באנפילד התפוצצה, הרמה גדולה של סובוסלאי, דייגו סימאונה המום. ליברפול מתעלה על כל דמיון העונה, אי אפשר לבקש משהו אחר”.

גם ב’אתלטיק’ המשיכו לפרגן לאלופת אנגליה וכתבו: “רגע גדול נוסף של ואן דייק שכבר הבקיע כמה שערי ניצחון, לאן אובלק לא נותר סיכוי, סימאונה השתגע”. ב’דיילי מייל’ הוסיפו: “טירוף מוחלט, כמה גדול יכול להיות הרגע הזה בשלב הליגה? ליברפול אוהבת את הדרמה, תמיד מאבדת יתרון כדי להצית מחדש את המוטיבציה לנצח”.

כובש שער הניצחון, וירג’יל ואן דייק, אמר ביסום: “המשכנו לדחוף ולנסות לכבוש את ה-1:3, אבל ספגנו שוויון ובסוף שוב מצאנו את הדרך לנצח, היינו מסוכנים במצב הנייחים ואני שמח שהצלחתי לכבוש. אני לא חושב שהמשחק ברח לנו, אתלטיקו קבוצה חזקה ואיכותית וידעה להעניש אותנו, אנחנו מראים במשך שנים את החוסן שלנו”.