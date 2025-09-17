המנהלת פרסמה את המשך המשחקים בגביע ווינר

שלב הבתים של גביע ווינר סל ננעל, וכעת טורניר קדם העונה נכנס לשלבים המכריעים. במנהלת הכדורסל פרסמו את לוח המשחקים המלא, מהפליי־אין ועד הגמר, כולל משחקי הדירוג החדשים שייערכו לראשונה העונה.

כזכור, הטורניר נפתח בארבעה בתים, אחד עם ארבע קבוצות ושלושה עם שלוש קבוצות כל אחד. הקבוצה שסיימה ראשונה בכל בית עלתה ישירות לרבע הגמר, וכך גם הסגנית מבית א’, הבית המרובע.

יתר הסגניות והקבוצה שסיימה שלישית בבית א’ נשלחו לשלב הפליי־אין, ממנו יעלו המנצחות לרבע הגמר. בנוסף, כדי להבטיח מינימום של ארבעה משחקים לכל קבוצה, ייערכו השנה גם משחקי דירוג לקבוצות שלא נכנסו לשמינייה הראשונה.

ג'ורדן מקריי בטירוף (רועי כפיר)

הפליי־אין

המשחקים יתקיימו באולם האנרבוקס בחדרה.

יום שישי, 19.9, 14:00 – בני הרצליה מול אליצור נתניה.

מוצאי שבת, 20.9, 20:30 – עירוני קריית אתא נגד מכבי ראשון לציון.

רבע הגמר

רביעי, 24.9, 20:30, הפועל ירושלים מול המנצחת בין הרצליה לנתניה.

רביעי, 24.9, 21:00, מכבי תל אביב מול המנצחת בין קריית אתא לראשון לציון.

חמישי, 25.9, 18:40, הפועל חולון נגד הפועל העמק.

חמישי, 25.9, 21:00, הפועל תל אביב מול הפועל באר שבע/דימונה.

אלייז'ה בראיינט (הפועל "IBI" תל אביב)

חצי הגמר והגמר

משחקי חצי הגמר ייערכו בהיכל טוטו חולון:

שישי, 26.9, 14:45 – מנצחת רבע גמר 1 נגד מנצחת רבע גמר 2.

מוצאי שבת, 27.9, 20:50 – מנצחת רבע גמר 3 נגד מנצחת רבע גמר 4.

הגמר יתקיים ביום ראשון, 5.10, כשהשעה המדויקת תיקבע בהמשך. אם הפועל ירושלים תעפיל, המשחק יידחה ביום.

משחקי הדירוג – מקומות 9–14

ראשון, 28.9, 20:50 – המפסידות משני משחקי הפליי־אין יתמודדו על מקומות 9–10.

חמישי, 25.9, 19:00, זיסמן – מכבי רמת גן מול עירוני נס ציונה.

שישי, 26.9, 14:00, כפר בלום – הפועל גליל עליון נגד מכבי רעננה.

לאחר מכן, ב־29.9, תתקיימנה משחקי הדירוג למקומות 11–12 בין שתי המנצחות, ולמקומות 13–14 בין שתי המפסידות. המארחות ייקבעו לפי המיקום הסופי בליגת ווינר סל בעונה שעברה.