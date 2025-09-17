יום רביעי, 17.09.2025 שעה 23:06
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

רמת גן ניצחה את מכבי ראשון לציון בגביע ווינר

החבורה של ברנר רשמה ניצחון ראשון לעונה עם 75:83, אחרי שהובסה בשני המחזורים הראשונים של המפעל. 16 נקודות לסגו ועמית אלון, סטיבנס בלט מנגד

|
שמוליק ברנר (רועי כפיר)
שמוליק ברנר (רועי כפיר)

מכבי עירוני רמת גן רשמה הערב (רביעי) את ניצחונה הראשון העונה במסגרת גביע ווינר, אחרי שגברה 75:83 על מכבי ראשון לציון. החבורה של ברנר יכולה לנשום לרווחה לאחר שספגה שתי תבוסות להפועל באר שבע/דימונה ולהפועל ירושלים.

הרבע הראשון היה התקפי במיוחד והסתיים עם 24:27 לטובת רמת גן, כשגם הרבע השני היה צמוד במיוחד ולהפסקה הקבוצות ירדו ביתרון נקודה בלבד לטובת החבורה של ברנר.

הרמת גנים התעוררו ברבע השלישי והצליחו להגדיל את הפער ולסגור עניין ברבע האחרון. ראשון לציון הפסידה להפועל ירושלים במחזור הפתיחה, אך ניצחה את באר שבע דימונה, ולמעשה זהו ההפסד השני שלה העונה.

מי שבלטו אצל ברנר היו רונאלדו סגו שקלע 16 נקודות ועמית אלון שקלע גם הוא 16. גם אדם אריאל בלט עם 13. בקבוצה מעיר היין, אמין סטיבנס כיכב עם 23 נקודות ועשרה ריבאונדים, אך זה לא הספיק לקבוצתו.

