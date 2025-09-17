יום רביעי, 17.09.2025 שעה 23:06
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

בריסקר צריך ניתוח, אטיאס מחכה לתוצאות הבדיקה

הגארד, שהצטרף הקיץ, יעבור ניתוח בברך. הסנטר, שנפצע בברכו במהלך המשחק מול הפועל ירושלים, עבר בדיקת MRI. במכבי ר"ג מחפשים מחליפים, בני מועמד

|
מייקל בריסקר (לילך וויס-רוזנברג)
מייקל בריסקר (לילך וויס-רוזנברג)

מכבי רמת גן עלתה הערב (רביעי) למשחק גביע ווינר שלה מול מכבי ראשון לציון באולם זיסמן ללא מייקל בריסקר ויונתן אטיאס שסובלים מפציעות ברך. במקרה של בריסקר, כבר ברור כי ההיעדרות תהיה ארוכה. 

אחרי התייעצות עם מספר רופאים נקבע כי הגארד, שהצטרף העונה למכבי רמת גן, יצטרך לעבור ניתוח בברכו. אטיאס, שנפצע בברכו במהלך משחק גביע ווינר סל בתחילת השבוע מול הפועל ירושלים, עבר בדיקת MRI והקבוצה מחכה לפענוח הסופי.

כפי שדיווחנו אתמול, בקבוצה מנסים לצרף שני שחקנים במקומם. אחד מהם הוא, כאמור, גיל בני, שלא ישחק העונה בעירוני אילת, לאחר שזו תישאר בסופו של דבר בליגה הלאומית, בעקבות החלטת בית הדין של איגוד הכדורסל, לבטל את האיחוד שלה עם הפועל עפולה.

גיל בני (רועי כפיר)גיל בני (רועי כפיר)
