יום רביעי, 17.09.2025 שעה 21:03
ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
124-94ליברפול1
91-94ארסנל2
91-84טוטנהאם3
95-64בורנמות'4
83-94צ'לסי5
73-54אברטון6
73-54סנדרלנד7
64-84מנצ'סטר סיטי8
61-44קריסטל פאלאס9
53-34ניוקאסל10
54-34פולהאם11
47-54ברנטפורד12
46-44ברייטון13
47-44מנצ'סטר יונייטד14
48-44נוטינגהאם פורסט15
46-14לידס16
37-44ברנלי17
311-44ווסטהאם18
24-04אסטון וילה19
09-24וולבס20

פפ: כנראה שאנחנו לא מועמדים לזכות בצ'מפיונס

מאמן מנצ'סטר סיטי לקראת המפגש עם נאפולי: "דה בריינה ייחודי, קונטה מאמן בקלאסה, כל עוד הולאנד כשיר הוא ישחק". דונארומה שיתף: מה הוביל למעבר?

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

במסיבת העיתונאים לקראת המפגש בין מנצ’סטר סיטי לנאפולי בליגת האלופות, פפ גווארדיולה פתח בקו מפוקס וצנוע. "כנראה שאנחנו לא פייבוריטים לזכייה בליגת האלופות", אמר. "פשוט ליהנות מהרגע, אנחנו שמחים להיות כאן אחרי הדרך שעברנו, ומתמקדים רק במחר ובמשחק שאנחנו צריכים לשחק, כדי לפתוח טוב את התחרות. יש לנו יותר משחקים מאשר בעונות קודמות, ואם פותחים בתוצאה רעה זה יכול לסבך, בעונה שעברה סיימנו בתיקו במשחק הראשון מול אינטר, ומקווה שנעשה טוב יותר".

כשנשאל על סדרי עדיפויות בין הפרמייר ליג לצ’מפיונס הוסיף: "העדיפות שלי היא המשחק הבא, וכך זה מאז שהגעתי. אנחנו לא בוחרים משחקים – בעוד עשרה ימים נצא להאדרספילד וגם הוא יהיה הכי חשוב. אנחנו מתייחסים לכל משחק ברצינות".

גווארדיולה התייחס גם לפורמט החדש של הליגה: "שלב הבתים תמיד היה קשה, אבל בעבר יכולת ‘להכיר’ את הבית ולשלוט ביריבות, בפורמט הזה אי אפשר. זה פחות צפוי, ופשוט צריך לאסוף כמה שיותר נקודות כדי להיכנס לשמינייה הראשונה, אחרת חוזרים ל־24 הראשונות".

פפ גווארדיולה (IMAGO)פפ גווארדיולה (IMAGO)

על ארלינג הולאנד אמר: "זו שאלה של זמן והתבגרות. בעונה הראשונה הוא הגיע לקבוצה שניצחה הרבה, חוץ מליגת האלופות, והוא עזר להביא לנו את הגביע המדהים הזה. בעונה שעברה סיימנו את 15–20 המשחקים האחרונים כקבוצה הכי טובה בפרמייר ליג והצלחנו להעפיל, אבל תמיד זה קשה. הוא קצת יותר מבוגר, ועדיין צעיר, חתם לשנים להיות כאן והוא דמות בחדר ההלבשה, וזה קרה באופן טבעי".

לגבי המשחק של הנורבגי: "כשיהיה פצוע נחשוב על הכשירות שלו, אבל נקווה שלא ייפצע. יש שחקנים עם נטייה גדולה יותר לפציעות, אבל כל עוד ארלינג כשיר, הוא ישחק". ועל העומס אחרי אליפות העולם לקבוצות: "לא לרגע אחד זה משפיע על הבחירות שלי. זה מאחורינו; יצרנו שם דברים טובים אבל לא עלינו, וזה כבר נגמר".

ארלינד הולאנד מאושר (IMAGO)ארלינד הולאנד מאושר (IMAGO)

בגזרת הכוכבים שחוזרים, גווארדיולה פרגן לקווין דה בריינה: "נחמד שיש אותו שוב. שחקנים ברמה הזו מסתגלים מהר מאוד, הם לא צריכים הרבה זמן". בהמשך פירט מה מוסיף הבלגי: "את הכישרון הבלתי ייאמן שלו, מסירות מפתח ובישולים, מסירות ובעיטות בשליש האחרון, והוא ייחודי". על אנטוניו קונטה ונאפולי: "כמובן שהוא יכול לעשות דברים טובים, הוא מאמן בקלאסה הכי גבוהה. לכל מועדון שהוא נוגע בו יש חותמת שלו, וזה לא מפתיע אותי שזה מצליח".

גווארדיולה החמיא גם לשוער החדש שלו, ג’אנלואיג’י דונארומה: "בעשור האחרון היו לנו שוערים מדהימים. ג’יג’י, בגיל שלו, רק 26, יכול לשחק אצלנו שנים רבות והוא שוער ברמה עולמית". כשנשאל על סקוט מקטומיניי בנאפולי אמר: "לא, לא מפתיע אותי. יש לו תנאים מצוינים שם. זו קבוצה שזכתה בסקודטו, וכשזוכים, כל שחקן מביא את המקסימום שלו".

לאחר שפפ ירד מהבמה, הגיע תורו של דונארומה והאיטלקי נשמע נלהב. על העבודה עם המאמן: "אני מודה למאמן, ולי זו זכות וגאווה להיות כאן ושהוא יהיה המאמן שלי. זו היסטוריה, היסטוריה של כדורגל, ואני באמת נרגש להיות כאן ולעבוד איתו. ברור שיש לי עוד הרבה לשפר, אני יכול לתת הרבה יותר, זו המטרה שלי: להמשיך להשתפר ולתת הכול עבור הקבוצה".

דונארומה בעננים (IMAGO)דונארומה בעננים (IMAGO)

כשנשאל על חלוקת הכדור ברגל: "אני תמיד מנסה להשתפר. עכשיו אני עם מאמן שהוא מהטובים בעולם בסיטואציות האלה. הוא בטוח יכול לשפר אותי מאוד. אפשר לעשות הרבה דברים יחד, ואני בטוח שנצליח. צריך להריח סכנה: כשאתה ברגעים קשים חייב לדעת ‘לקרוא’ את המצבים. יש רגעים שאפשר לשחק קצר, ויש רגעים שעדיף להרחיק ארוך כדי למנוע סכנה. צריך להיות טובים בלהבין את הסיטואציות".

על הקיץ האחרון והמעבר: "לפני הקיץ ידעתי שסיטי מאוד מעוניינת בי ואז הקשר התחזק. ידעתי שהמאמן דוחף לבואי לכאן, שכולם רוצים אותי כאן, וזה נתן לי דחיפה וגאווה לראות את הפגנת האהבה הזו מהם. אני מקווה לתת הכל עבור סיטי, עבור הסמל הזה". בהמשך חידד: "הייתי מאוד ברור, הרצון שלי היה להגיע לכאן. זו הייתה האופציה הראשונה והיחידה שלי, הדבר היחיד שרציתי. אני שמח להיות בסיטי, חלק מהקבוצה המדהימה הזו, המשפחה המדהימה הזו, ולתת הרבה לצבעים האלה, לסמל הזה, ואני באמת מקווה לעשות זאת לשנים רבות". על שמועות לגבי הצעות נוספות: "סיטי הייתה האופציה היחידה בשבילי". ובהמשך: "אני לא יכול לדבר על בחירות אחרות".

הצלת הענק של דונארומה (IMAGO)הצלת הענק של דונארומה (IMAGO)

דונארומה דיבר גם על העזיבה את פאריס סן ז’רמן: "אני לא אוהב לדבר על העבר, יש אנשים שעושים את ההחלטות שלהם, זה חלק מהכדורגל. עכשיו אני כאן, שמח וגאה מאוד. אני מאחל לחברים לשעבר שלי את הטוב ביותר כי הם ראויים לכך. יש לי איתם קשר נהדר; תמיד הפגינו כלפיי חיבה גם כשידעו שאני עוזב. בשבילי זה היה דבר גדול לדעת שהשארתי משהו חשוב אצל החברים לשעבר, זה גם גורם לי גאווה".

על ארלינג הולאנד והקליטה בחדר ההלבשה: "מלבד זה שהוא שחקן ענק, אחד הטובים בעולם, אם לא הכי טוב, הוא גם אדם נפלא, וזה הופך אותו לעוד יותר מיוחד. יש לי איתו קשר מדהים. הוא קיבל אותי מיד, וזה מרגיש כאילו אני כאן שנים, לפי איך שכולם קיבלו אותי. הגישה של הקבוצה חייבת להיות כזו, כמו משפחה".

כשנשאל על ליגת האלופות והשאיפות: "בהחלט, זו אחת המטרות שלנו. תמיד צריכים לחלום בגדול, אבל לעשות זאת בענווה, זה הכי חשוב. צריך לחשוב משחק אחר משחק. מחר יהיה משחק קשה, המשחק הראשון בצ’מפיונס תמיד הכי מורכב. נעשה את זה מול קבוצה ענקית. אני מכיר היטב את נאפולי, את העיר, את המאמן, ויש שם כמה חברים שלי לנבחרת. אני יודע שזו קבוצה גדולה שאנחנו משחקים נגדה, וגם אגיד את זה בחדר ההלבשה".

לבסוף, על האתגרים הטקטיים מול נאפולי: "הקשיים? אני יודע איך המאמן יכין אותנו, איך הוא רוצה את הדברים. אני יודע שיהיה קשה להגן וקשה לתקוף. זה יהיה מאוד מורכב כי הם יגנו מצוין. יש להם שחקנים חדשים וחזקים, כאלה שבאו מהפרמייר ליג ויודעים איך לשחק מול סיטי, זה יסבך את העניינים ויהיה קשה. אנחנו צריכים להיות זהירים".

