יום רביעי, 17.09.2025 שעה 15:52
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
גיל בני יגיע לר"ג? מעלה אדומים תשחק בלאומית

הגארד, שלא ישחק באילת עקב כך שהקבוצה לא תשחק בליגת העל, נמצא בשיחות עם הקבוצה של ברנר. מעלה אדומים תהיה ככל הנראה הקבוצה ה-16 בליגת המשנה

גיל בני (רועי כפיר)
גיל בני (רועי כפיר)

גיל בני, שחתם בעירוני אילת, אך החליט, כפי שדיווחנו, לא לשחק בה, לאחר שלא קיבלה את האישור לשחק בליגת העל, נמצא בשיחות עם מכבי רמת גן ועשוי להצטרף לקבוצה של שמוליק ברנר. 

כזכור, הנהלת איגוד הכדורסל אישרה תחילה את האיחוד בין עירוני אילת להפועל עפולה ואילת היתה אמורה לשחק בליגת העל, אך עקב הערעור של אליצור נתניה לבית הדין של האיגוד, האיחוד לא אושר ואילת נשארה בלאומית.

עקב כך, בני ביקש להשתחרר מהחוזה החדש שנחתם, כי הוא מעוניין לשחק בליגת העל. כעת נראה שהגארד (26,1.81), ששיחק בעונה שעברה בהפועל גלבוע/גליל (היום הפועל העמק), ולפני כן שיחק גם בהפועל ת''א ומכבי רעננה, נמצא בדרכו לכחולים מרמת גן. 

גיל בני (איציק בלניצקי)גיל בני (איציק בלניצקי)

בליגה הלאומית, זהות הקבוצה ה-16 שתשחק בליגה טרם נקבעה, אך נראה כי זו תהיה מכבי מעלה אדומים. כזכור, ברגע שנתניה נשארה בליגת העל, הזכות הראשונה ניתנה להפועל עפולה, אך היא לא מסוגלת להעמיד את התקציב והבטוחות לשחק בליגה. הבאה בתור היא הפועל כפר-סבא, שירדה אשתקד מהלאומית לארצית, אך גם היא ויתרה על זכותה וכעת הזכות עברה למעלה אדומים, שכן מעוניינת לממש אותה.

מעלה אדומים ירדה בעונת 2023/24 מהלאומית לארצית ובעונה החולפת הפסידה בשלב רבע גמר הפלייאוף למכבי קרית גת. במעלה אדומים ביקשו לדחות את שני מחזורי הליגה הראשונים, כדי להספיק ולארגן קבוצה שתהיה ראויה ללאומית. בין היתר, הקבוצה צריכה להחתים שני זרים, המכסה המותרת בלאומית, כאשר בארצית הקבוצות משחקות ללא זרים.

בהודעה הרשמית של איגוד הכדורסל נכתב: “לאחר שהוצב להפועל עפולה מועד אחרון לרישום על ידי איגוד הכדורסל ומנהלת ליגה לאומית Winner, הודיעה הקבוצה כי לא תירשם לליגה העונה. בעקבות זאת, הודיעו איגוד הכדורסל ומנהלת ליגה לאומית Winner לקבוצת מכבי מעלה אדומים כי עומדת לה הזכות לשחק בליגה, ועליה להודיע אם ביכולתה לעמוד בכל הדרישות עד ליום ראשון הקרוב. ככל שהקבוצה תקבל אישור לשחק בעונה הקרובה בליגה, היא תפתח את העונה במחזור השלישי על מנת לאפשר לה זמן התארגנות”.

