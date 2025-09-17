"המצב של הפועל פ"ת נראה טוב, משמח אותי"

מכבי תל אביב גברה אמש (שלישי) 0:4 על הפועל פתח תקווה במסגרת משחק השלמה מהמחזור הראשון בליגת העל. היום, מי ששיחק בעבר בשתי הקבוצות, אבי יחיאל, עלה לדבר על המשחק בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’.

מה דעתך על המשחק אתמול?

”ברמה המקצועית, הרבה זמן לא הייתי במשחק כדורגל אז קטונתי מלפרשן משחקים. הפערים היו ברורים, מכבי בכושר נהדר ומאוד חזקה. פ”ת קבוצה טובה ואני חושב שתהיה לה עונה טובה, אבל ניכר היה שיש פער. היה סה”כ משחק מעניין וטוב”.

איך אתה רואה את הפועל פ”ת בעידן אחריך?

”זה נראה ממש טוב ומאוד משמח אותי באופן אישי, אני יודע שמ-2019 שהמועדון עבר לאוהדים אז הוא בהתקדמות משמעותית. כמובן שהיו קשיים לאורך הדרך, אבל הקו הוא למעלה ואני שמח לראות אותו ממשיך בצורה מאוד רצינית. יש אנשים מאוד טובים במערכת. הייתה לנו תקלה מאוד משמעותית ברמה המקצועית בעונה האחרונה שלנו בליגת העל, כשעוד הייתי המנכ”ל, עשינו טעויות, אבל נראה שהסיקו מסקנות טובות”.

בזמנו אמרו שהפועל פ”ת לא תשרוד הרבה עם עמותת האוהדים.

”זה מאתגר, אבל אפשר לעשות את זה. רואים את זה גם בהפועל ירושלים וגם הרבה שנים בהפועל ת”א כדורסל. אני חושב שהפועל פ”ת זו הוכחה מאוד טובה, לאורך שנים בנינו מועדון מאוד יציב והגדלנו את מצב ההכנסות של המועדון”.

אתה מתכוון לחזור לכדורגל?

”אין לי כוונה פרקטית כרגע, אבל הכדורגל הישראלי הוא תמיד חלק ממני מאז שאני זוכר את עצמי. אז זו בהחלט אפשרות”.

אנחנו רואים פערים גדולים בפתיחת העונה בין הגדולות לקטנות, איך אתה רואה את זה?

”אני מקווה שזה בגלל פתיחת העונה כשהקבוצות החזקות יותר התחילו יותר מוקדם את העונה עם המשחקים באירופה, כשהקבוצות הקטנות עוד לא מוכנות במאה אחוז. אבל הפערים הם עצומים כבר הרבה שנים, אני מקווה שקבוצות קטנות יידעו לסגור את הפער הזה כי אחרת הכדורגל יהיה מאוד משעמם. אני חושב שאוהדי הפועל פ”ת רוצים לראות את הקבוצה שלהם אמיצה, גם במקרה של לקבל רביעייה מדי פעם. אני חושב שבטווח הארוך זה ישתלם להם”.