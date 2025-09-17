סיבוב ו' בגביע המדינה: מ.כ. כפ"ס נגד מכבי יבנה

ההתאחדות לכדורגל העבירה הבוקר (רביעי) את 16 המשחקים במסגרת סיבוב ו' בגביע המדינה בכדורגל לעונת 2025/26, שיתקיימו ב-30/09 או בתאריך הסמוך לו. במסגרת סיבוב זה ישחקו בו קבוצות מליגה א', ב' ו-ג'. המנצחות יעלו לסיבוב ז' (27-30/10), אליו יצטרפו קבוצות מהליגה הלאומית, הליגה המקצוענית השנייה בטיבה בכדורגל הישראלי.

סיבוב ו', גביע המדינה בכדורגל

מכבי אחי נצרת – בית"ר רמת גן

מ.כ. כפר סבא – מכבי יבנה

מ.כ. שדרות – הפועל עירוני עראבה

מכבי השרון נתניה – מ.ס. בני יפו אורתודוכסים

צעירי אום אל פאחם – מכבי אתא ביאליק

מ.ס. שיכון המזרח – מ.כ. ירמיהו חולון

מ.ס. בני ממב"ע הגולן והגליל – שמשון פזטל תל אביב

בית"ר חיפה – מכבי עירוני אשדוד

מ.כ. ירושלים – איחוד בני מג'דל כרום

מ.כ. עירוני אור יהודה – מ.ס. דימונה

סקציה נס ציונה – הפועל עירוני כרמיאל

הפועל טירת הכרמל – מכבי נווה שאנן

מכבי בני ג'דיידה מכר – הפועל מגדל העמק

הפועל אום אל פאחם – מ.כ. באר שבע טל שועה

מ.ס. כפר כנא – מכבי קריית גת

מ.ס. קריית חיים – מ.ס. הפועל ירכא