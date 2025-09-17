סיבוב ו' בגביע המדינה: מ.כ. כפ"ס נגד מכבי יבנה

יונתן גינזבורג
|
ההתאחדות לכדורגל העבירה הבוקר (רביעי) את 16 המשחקים במסגרת סיבוב ו' בגביע המדינה בכדורגל לעונת 2025/26, שיתקיימו ב-30/09 או בתאריך הסמוך לו. במסגרת סיבוב זה ישחקו בו קבוצות מליגה א', ב' ו-ג'. המנצחות יעלו לסיבוב ז' (27-30/10), אליו יצטרפו קבוצות מהליגה הלאומית, הליגה המקצוענית השנייה בטיבה בכדורגל הישראלי.
סיבוב ו', גביע המדינה בכדורגל
מכבי אחי נצרת – בית"ר רמת גן
מ.כ. כפר סבא – מכבי יבנה
מ.כ. שדרות – הפועל עירוני עראבה
מכבי השרון נתניה – מ.ס. בני יפו אורתודוכסים
צעירי אום אל פאחם – מכבי אתא ביאליק
מ.ס. שיכון המזרח – מ.כ. ירמיהו חולון
מ.ס. בני ממב"ע הגולן והגליל – שמשון פזטל תל אביב
בית"ר חיפה – מכבי עירוני אשדוד
מ.כ. ירושלים – איחוד בני מג'דל כרום
מ.כ. עירוני אור יהודה – מ.ס. דימונה
סקציה נס ציונה – הפועל עירוני כרמיאל
הפועל טירת הכרמל – מכבי נווה שאנן
מכבי בני ג'דיידה מכר – הפועל מגדל העמק
הפועל אום אל פאחם – מ.כ. באר שבע טל שועה
מ.ס. כפר כנא – מכבי קריית גת
מ.ס. קריית חיים – מ.ס. הפועל ירכא