ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5733-4930פילדלפיה יוניון1
5537-4430סינסינטי2
5340-5130שארלוט3
5035-5030נאשוויל4
5035-4429ניו יורק סיטי5
4944-5727אינטר מיאמי6
4946-5030קולומבוס קרו7
4841-5529אורלנדו סיטי8
4253-5429שיקאגו פייר9
4040-4330ניו יורק רד בולס10
3244-3930ניו אינגלנד רבולושן11
2636-2929טורונטו12
2654-3629אטלנטה יונייטד13
2555-2730די.סי. יונייטד14
2453-2930מונטריאול15
 מערב 
5637-5530סן דייגו אפ.סי1
5433-5130מינסוטה יונייטד2
5231-5428ונקובר ווייטקאפס3
4736-5328FC לוס אנג'לס4
4543-5129סיאטל סאונדרס5
4239-3829פורטלנד טימברס6
4136-3129אוסטין7
3949-4030קולורדו ראפידס8
3555-5530סן חוזה ארת'קווייקס9
3441-3129ריאל סולט לייק10
3448-4229דאלאס11
3349-3930יוסטון דינמו12
2761-4530קנזס סיטי13
2551-3630סנט לואיס סיטי14
2158-3529לוס אנג'לס גלאקסי15

מסי ואלבה כבשו ובישלו, מיאמי נקמה בסיאטל

אחרי התבוסה ליריבה בגמר גביע הליגות, הקבוצה של בקהאם ניצחה 1:3 ללא סוארס המושעה, גם פריי הבקיע. 86 לתאי בריבו, פילדלפיה הודחה בחצי גמר הגביע

ליאו מסי (רויטרס)
ליאו מסי (רויטרס)

אחרי שתי תבוסות של 3:0 – לסיאטל בגמר גביע הליגות ולשארלוט ב-MLS במשחק שבו עידן טוקלומטי כבש שלושער – אינטר מיאמי חזרה לנצח הלילה (בין שלישי לרביעי). ליאו מסי וג’ורדי אלבה בישלו אחד לשני בדרך לניצחון 1:3 על סיאטל.

כבר בדקה ה-12 מסי בישל לאלבה עם מסירה לצד שמאל: המגן נותר חופשי, נכנס לרחבה וכבש. הפרעוש היה קרוב להכפיל את התוצאה כעבור 16 דקות עם ניסיון בעיטה חדה עם החלק החיצוני של כף רגלו, אך הפעם הכדור נעצר בקורה.

בדקה ה-41, אלבה החזיר למסי עם בישול נהדר שהשאיר את הארגנטינאי לבד מול השער. מספר 10 גלש והגיע בדיוק ברגע הנכון כדי לשלוח את הכדור פנימה - 0:2 לאינטר מיאמי רגע לפני הירידה למחצית. זמן קצר לאחר פתיחת המחצית השנייה, רודריגו דה פול הגביה קרן מדויקת שנחתה על ראשו של איאן פריי, שנגח פנימה את ה-0:3 והכריע את ההתמודדות.

גג'ורדי אלבה (רויטרס)

סיאטל הצליחה לצמק בדקה ה-69, כאשר עובד ורגאס מצא את הרשת, אבל זה לא שינה הרבה. מסי כמעט השלים צמד בדקה ה-76, אך הפעם נבלם על ידי שוער סיאטל, סטפן פריי.

אינטר מיאמי נאלצה להסתדר שוב ללא לואיס סוארס, שריצה את משחקו השני מתוך שלושה בעונש ההרחקה שקיבל לאחר שירק על איש צוות של סיאטל בגמר גביע הליגות. במחזור הבא של ה-MLS, הוורודים יארחו את די.סי. יונייטד בשבת, בעוד שסיאטל תתארח אצל אוסטין ביום ראשון.

בריבו ופילדלפיה מחוץ לגביע

בנוסף נערך חצי גמר הגביע האמריקאי, בו הודחה פילדלפיה בחצי הגמר. תאי בריבו פתח בהרכב ושיחק 86 דקות, אבל לא הצליח לעזור לקבוצתו שהפסידה 3:1 לנאשוויל. המנצחת תפגוש את מינסוטה יונייטד או אוסטין בגמר.

סם סארידג’ גנב את ההצגה עם שלושער בדקות 36, 50 ו-84 עבור נאשוויל, שהעפילה לגמר הגביע לראשונה בתולדותיה. קווין סאליבן רק צימק ל-2:1 בדקה ה-70.

